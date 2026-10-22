Ayodhya News: मतदान आज, 3084 वोटर चुनेंगे शिक्षक एमएलसी

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भारतीय जनता पार्टी से ध्रुव कुमार त्रिपाठी और समाजवादी पार्टी से डॉ़ संजयन त्रिपाठी के अलावा 14 निर्दलीय प्रत्याशी मैदान में हैं। निर्वाचन को शांतिपूर्ण और निष्पक्ष संपन्न कराने के लिए प्रशासन ने पुख्ता तैयारियां की हैं। पुलिस फोर्स के साथ पोलिंग पार्टियों को ईवीएम, मतपत्र और अन्य निर्वाचन सामग्री वितरित कर दी गई है। प्रत्येक पार्टी को निर्धारित मतदान केंद्र के लिए मार्ग और समय की जानकारी दे दी गई है। इससे पहले पुलिस लाइन में अधिकारियों व कर्मचारियों को एसपी सिटी चक्रपाणि त्रिपाठी ने ब्रीफ कर आवश्यक निर्देश दिए। जिला विधायक निरीक्षक डॉक्टर पवन कुमार तिवारी ने बताया कि शिक्षक मतदाताओं को 23 अक्तूबर के लिए विशेष आकस्मिक अवकाश दिया गया है।शिक्षक निर्वाचन के लिए पोलिंग बूथों पर पहुंचे मतदानकर्मीतारुन के ब्लॉक सभागार में बने पोलिंग बूथ पर मतदान संबंधी प्रपत्रों की तैयारी के साथ मतदानकर्मी बृहस्पतिवार शाम पहुंचे। यहां पर एक बूथ में कुल 167 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। जिसमें 130 पुरुष और 37 महिला शिक्षक मतदाता हैं। मसौधा ब्लॉक पर बने बूथ में 172 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे, जिनमें 93 पुरुष और 79 महिला मतदाता हैं। मिल्कीपुर तहसील के तीनों विकास खंडों मिल्कीपुर में 238, हैरिंगटनगंज में 142 व अमानीगंज में 335 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। एसडीएम मिल्कीपुर पवन कुमार शर्मा ने बताया कि पोलिंग पार्टियों आ चुकी हैं। सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। पूरा बाजार स्थित मतदान केंद्र पर 264 शिक्षक मतदाता शुक्रवार को मताधिकार का प्रयोग करेंगे। वहीं सोहावल ब्लॉक के पोलिंग बूथ पर 345 मतदाता रजिस्टर्ड हैं। इसी तरह रुदौली में 209 तथा मवई ब्लॉक में बनाए गए बूथ पर 118 शिक्षक मतदाता मतदान करेंगे।ये हैं मतदेय स्थलक्षेत्र पंचायत कार्यालय भवन सोहावल, क्षेत्र पंचायत कार्यालय विकास खंड मसौधा, क्षेत्र पंचायत कार्यालय भवन मिल्कीपुर, क्षेत्र पंचायत कार्यालय भवन अमानीगंज, क्षेत्र पंचायत कार्यालय भवन हरिंग्टनगंज, क्षेत्र पंचायत कार्यालय भवन बीकापुर, क्षेत्र पंचायत कार्यालय भवन तारुन, नगर निगम कार्यालय भवन फैजाबाद, मनोहर लाल मोतीलाल इंटर कॉलेज रिकाबगंज, फैजाबाद, नगर निगम कार्यालय भवन अयोध्या, क्षेत्र पंचायत कार्यालय भवन पूराबाजार, क्षेत्र पंचायत कार्यालय भवन रुदौली और क्षेत्र पंचायत कार्यालय भवन मवई