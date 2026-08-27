Ayodhya News: 18 लाख बकाया, सीता रसोई पर संकट
संवाद न्यूज एजेंसी, अयोध्या Updated Thu, 27 Aug 2026 12:00 AM IST
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अयोध्या। राम मंदिर के निकासी मार्ग पर अंगद टीला के पास संचालित सीता रसोई के संचालन पर करीब 18 लाख रुपये के गैस बिल के बकाये ने संकट खड़ा कर दिया। लंबे समय से भुगतान न होने पर गैस आपूर्ति करने वाली एजेंसी ने रसोई को गैस देने से हाथ खड़े कर दिए। मामला पूर्व महासचिव चंपत राय तक पहुंचा तो उनके हस्तक्षेप के बाद ट्रस्ट की ओर से बकाया राशि का भुगतान कराया गया। इसके बाद गैस आपूर्ति बहाल हुई और सीता रसोई का संचालन फिर निर्बाध हो सका।
राम मंदिर ट्रस्ट की ओर से संचालित सीता रसोई में प्रतिदिन बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं को खिचड़ी भोग के रूप में प्रसाद वितरित किया जाता है। इसकी व्यवस्था विश्व हिंदू परिषद के केंद्रीय मंत्री राजेंद्र सिंह पंकज संभालते हैं। रसोई के लिए गैस की आपूर्ति एक एजेंसी से की जाती है। सूत्रों के अनुसार, गैस आपूर्ति करने वाली एजेंसी का करीब 18 लाख रुपये का भुगतान लंबे समय से लंबित था। एजेंसी की ओर से बकाया भुगतान के लिए लगातार प्रयास किए गए, लेकिन भुगतान नहीं होने पर उसने आगे गैस आपूर्ति करने में असमर्थता जताई।
मामले की जानकारी पूर्व महासचिव चंपत राय को दी गई। इसके बाद उन्होंने विश्व हिंदू परिषद के केंद्रीय मंत्री राजेंद्र सिंह पंकज के साथ ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देव गिरि से इस संबंध में वार्ता की। सूत्रों के मुताबिक बातचीत के बाद ट्रस्ट की ओर से लंबित करीब 18 लाख रुपये का भुगतान कराया गया। इसके बाद गैस आपूर्ति बहाल हुई और सीता रसोई का संचालन भी सुचारू हो गया।
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इनसेट
रोजाना एक लाख से अधिक श्रद्धालु कर रहे दर्शन
-गैस बिल का भुगतान लंबित होने और उसके चलते आपूर्ति रुकने का मामला ऐसे समय सामने आया, जब राम मंदिर में प्रतिदिन बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। इस समय रामनगरी में सावन झूलनोत्सव की धूम है। राम मंदिर में रोजाना एक से सवा लाख श्रद्धालु दर्शन-पूजन कर रहे हैं। सभी श्रद्धालुओं को ट्रस्ट की ओर से प्रसाद वितरित किया जाता है। ऐसे में रसोई के संचालन पर आया संकट ट्रस्ट की व्यवस्थाओं को लेकर भी सवाल खड़े करता है। हालांकि, बकाया भुगतान के बाद फिलहाल संकट टल गया है और सीता रसोई का संचालन जारी है।
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राम मंदिर ट्रस्ट की ओर से संचालित सीता रसोई में प्रतिदिन बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं को खिचड़ी भोग के रूप में प्रसाद वितरित किया जाता है। इसकी व्यवस्था विश्व हिंदू परिषद के केंद्रीय मंत्री राजेंद्र सिंह पंकज संभालते हैं। रसोई के लिए गैस की आपूर्ति एक एजेंसी से की जाती है। सूत्रों के अनुसार, गैस आपूर्ति करने वाली एजेंसी का करीब 18 लाख रुपये का भुगतान लंबे समय से लंबित था। एजेंसी की ओर से बकाया भुगतान के लिए लगातार प्रयास किए गए, लेकिन भुगतान नहीं होने पर उसने आगे गैस आपूर्ति करने में असमर्थता जताई।
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मामले की जानकारी पूर्व महासचिव चंपत राय को दी गई। इसके बाद उन्होंने विश्व हिंदू परिषद के केंद्रीय मंत्री राजेंद्र सिंह पंकज के साथ ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देव गिरि से इस संबंध में वार्ता की। सूत्रों के मुताबिक बातचीत के बाद ट्रस्ट की ओर से लंबित करीब 18 लाख रुपये का भुगतान कराया गया। इसके बाद गैस आपूर्ति बहाल हुई और सीता रसोई का संचालन भी सुचारू हो गया।
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रोजाना एक लाख से अधिक श्रद्धालु कर रहे दर्शन
-गैस बिल का भुगतान लंबित होने और उसके चलते आपूर्ति रुकने का मामला ऐसे समय सामने आया, जब राम मंदिर में प्रतिदिन बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। इस समय रामनगरी में सावन झूलनोत्सव की धूम है। राम मंदिर में रोजाना एक से सवा लाख श्रद्धालु दर्शन-पूजन कर रहे हैं। सभी श्रद्धालुओं को ट्रस्ट की ओर से प्रसाद वितरित किया जाता है। ऐसे में रसोई के संचालन पर आया संकट ट्रस्ट की व्यवस्थाओं को लेकर भी सवाल खड़े करता है। हालांकि, बकाया भुगतान के बाद फिलहाल संकट टल गया है और सीता रसोई का संचालन जारी है।