फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Ayodhya News ›   16 players selected for the state-level table tennis competition

Ayodhya News: प्रदेश स्तरीय टेबल टेनिस प्रतियोगिता के लिए 16 खिलाड़ी चयनित

Fri, 09 Oct 2026 01:16 AM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, अयोध्या
संवाद न्यूज एजेंसी, अयोध्या Updated Fri, 09 Oct 2026 01:16 AM IST
विज्ञापन
16 players selected for the state-level table tennis competition
अयोध्या। डाभासेमर स्थित डॉ. भीमराव आंबेडकर अंतरराष्ट्रीय खेल परिसर में बृहस्पतिवार को प्रदेश स्तरीय समन्वय सब-जूनियर बालक-बालिका टेबल टेनिस प्रतियोगिता के लिए जिला व मंडल स्तरीय ट्रायल हुआ। इसमें अयोध्या मंडल के खिलाड़ियों ने प्रतिभाग किया। प्रदर्शन के आधार पर बालक और बालिका वर्ग में खिलाड़ियों का चयन किया गया।
विज्ञापन

बालिका वर्ग में अयोध्या हॉस्टल से लक्ष्मी कुमारी, अंशू, खुशी शर्मा और सीनल का चयन हुआ। वहीं मंडल बालिका वर्ग में सुल्तानपुर की नैन्सी के अलावा पलक, दीक्षा, संध्या, शिवांशी और रिचा यादव ने जगह बनाई।
विज्ञापन

बालक वर्ग में नैतिक (सुल्तानपुर), अनुराग कोरी, पीयूष (अयोध्या), अब्दुल समद (सुल्तानपुर), प्रिंस पाल और प्रीतम कनौजिया चयनित हुए। इस तरह प्रतियोगिता के लिए अयोध्या मंडल से कुल 16 खिलाड़ियों का चयन किया गया है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed