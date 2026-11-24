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यह घटना अछल्दा-बिधूना मार्ग पर चिरैहा गांव के पास हुई। मंगलवार शाम लगभग साढ़े पांच बजे पीछे से आ रहे एक तेज रफ्तार बाइक सवार ने ऑटो में टक्कर मार दी। पुराने अछल्दा निवासी मोहिनी सेंगर (40 वर्ष) अपने बेटे आयुष (12 वर्ष) के साथ ऑटो में थीं। टक्कर लगने से मां-बेटा दोनों घायल हो गए। ऑटो चालक ने दोनों घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अछल्दा में भर्ती कराया। डॉ. गौरव ने उनका प्राथमिक उपचार किया। मोहिनी के चेहरे और सिर में गंभीर चोटें आई थीं, जिससे उनकी हालत चिंताजनक बनी हुई थी।चिकित्सकों ने उन्हें जिला अस्पताल चिचौली रेफर कर दिया। आयुष को प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई। चिचौली अस्पताल पहुंचते ही चिकित्सकों की टीम ने मोहिनी को मृत घोषित कर दिया। महिला की मौत की खबर मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया। परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। इस दुखद घटना से पूरे मोहल्ले में शोक की लहर है।पुलिस ने हादसे के कारणों की जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने बताया कि टक्कर मारने वाले बाइक सवार की पहचान की जा रही है। मामले में आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जाएगी।