-पक्षी की पहचान के लिए वन विभाग के अधिकारी को बुलाया गयासंवाद न्यूज एजेंसीऔरैया। अजीतमल कोतवाली क्षेत्र के गांव दलेल नगर में बुधवार देर शाम प्रतिबंधित पक्षी का मांस तैयार किए जाने की सूचना पर पुलिस ने दबिश दी। चौकी पुलिस की कार्रवाई में मौके से करीब एक किलोग्राम अधबना मांस और पंख बरामद किए हैं। साथ ही दो आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी गई है।सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और घर के अंदर चल रही गतिविधि को रोका। बरामद मांस किस पक्षी का है, इसकी पुष्टि के लिए कोतवाली पुलिस ने वन विभाग को सूचना दी है। वन विभाग की टीम के पहुंचने के बाद मांस की जांच और पहचान की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी। घटना को लेकर स्थानीय ग्रामीणों में नाराजगी देखी गई। ग्रामीणों का आरोप है कि आरोपियों ने प्रतिबंधित पक्षी का शिकार कर उसका मांस बनाने का प्रयास किया है, इसलिए उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। अजीतमल कोतवाल विजय बहादुर वर्मा ने बताया कि मामले में दो लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। वन विभाग के अधिकारियों को मौके पर बुलाया गया है और जांच रिपोर्ट व तथ्यों के आधार पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।