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Auraiya News: प्रधान के खिलाफ आठवें दिन भी ग्रामीणों का अनशन जारी

Wed, 11 Nov 2026 11:37 PM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Wed, 11 Nov 2026 11:37 PM IST
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The villagers' hunger strike against the Pradhan continued for the eighth day.
अयाना। ग्राम पंचायत रोशनपुर में विकास कार्यों में कथित वित्तीय अनियमितताओं और भ्रष्टाचार की जांच की मांग को लेकर ग्रामीणों का अनशन मंगलवार को आठवें दिन भी जारी रहा। सामाजिक कार्यकर्ता विजय करण सिंह राजावत उर्फ टन्नू भैया के नेतृत्व में ग्रामीण अनशन स्थल पर डटे हुए हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि ग्राम पंचायत में विकास कार्यों के नाम पर वित्तीय अनियमितताएं की गई हैं। इसकी निष्पक्ष जांच कराकर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। (संवाद)
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