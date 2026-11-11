Auraiya News: प्रधान के खिलाफ आठवें दिन भी ग्रामीणों का अनशन जारी

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अयाना। ग्राम पंचायत रोशनपुर में विकास कार्यों में कथित वित्तीय अनियमितताओं और भ्रष्टाचार की जांच की मांग को लेकर ग्रामीणों का अनशन मंगलवार को आठवें दिन भी जारी रहा। सामाजिक कार्यकर्ता विजय करण सिंह राजावत उर्फ टन्नू भैया के नेतृत्व में ग्रामीण अनशन स्थल पर डटे हुए हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि ग्राम पंचायत में विकास कार्यों के नाम पर वित्तीय अनियमितताएं की गई हैं। इसकी निष्पक्ष जांच कराकर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। (संवाद)