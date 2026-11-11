Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Auraiya News ›   The villagers' hunger strike against the Pradhan continued for the eighth day.

Auraiya News: आठ युवाओं को बांटे गए कनिष्ठ सहायक पद के नियुक्ति पत्र

Wed, 11 Nov 2026 11:37 PM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Wed, 11 Nov 2026 11:37 PM IST
विज्ञापन
The villagers' hunger strike against the Pradhan continued for the eighth day.
औरैया। लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान स्थित जुपिटर हॉल में आयोजित मुख्य कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने राजस्व विभाग के तहत कनिष्ठ सहायक पद के 1146 सफल अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र वितरित किए। इसी क्रम का कलक्ट्रेट स्थित मानस सभागार में सजीव प्रसारण दिखाया गया। जिले में आठ युवाओं को कनिष्ठ सहायक पद के लिए नियुक्ति पत्र वितरित किए गए।
विज्ञापन

कार्यक्रम में सदर विधायक गुड़िया कठेरिया ने नवनियुक्त कनिष्ठ सहायकों को बधाई देते हुए कहा कि राजस्व विभाग सीधे जनता से जुड़ा है। इसलिए सभी कर्मचारी संवेदनशीलता के साथ आमजन की समस्याओं का पारदर्शी व समयबद्ध निस्तारण करें। डीएम बृजेश कुमार ने बताया कि औरैया जनपद के आठ नवनियुक्त कनिष्ठ सहायकों को तहसीलों और कलक्ट्रेट में तैनात किया गया है। कार्यक्रम में कृषक दुर्घटना बीमा योजना के तहत जनपद की प्रत्येक तहसील से 10-10 लाभार्थियों को 05-05 लाख रुपये की दर से कुल एक करोड़ 50 लाख रुपये की सहायता राशि के चेक वितरित किए गए। इस मौके पर एडीएम वित्त एवं राजस्व अविनाश चंद्र मौर्य, एसडीएम सदर ब्रह्मानंद और ई-डिस्ट्रिक्ट मैनेजर विपिन पाल सहित अन्य संबंधित अधिकारी व कर्मचारी मौजूद रहे।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed