Auraiya News: पहली बार फफूंद स्टेशन पर रुकी सूबेदारगंज-इंदौर स्पेशल

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ट्रेन अपने निर्धारित समय सुबह 9:25 बजे के बजाय 28 मिनट की देरी से 9:53 बजे फफूंद पहुंची। रेलवे कर्मियों के अनुसार पहले दिन फफूंद से 12 यात्रियों ने सफर किया। इनमें 10 ने इटावा और दो ने शिवपुरी तक की टिकट ली। ठहराव से क्षेत्रवासियों के लिए मध्य प्रदेश के प्रमुख धार्मिक स्थलों महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग, ओंकारेश्वर-ममलेश्वर, हरसिद्धि शक्तिपीठ, गढ़कालिका, बगलामुखी धाम नलखेड़ा और कुबेरेश्वर धाम की यात्रा आसान हो गई है।स्वागत करने वालों में पूर्व चेयरमैन अरविंद पोरवाल, श्याम सिंह, रंजीत पोरवाल और संजय पाल आदि शामिल रहे। रेल संघर्ष समिति के पदाधिकारी श्याम सिंह व रंजीत पोरवाल ने कहा कि अन्य जरूरी ट्रेनों के ठहराव के लिए संघर्ष जारी रहेगा।गाड़ी संख्या 04169 प्रत्येक सोमवार व शुक्रवार को सुबह 9:25 बजे फफूंद आएगी और 9:27 बजे रवाना होगी। गाड़ी संख्या 04170 इंदौर-सूबेदारगंज स्पेशल प्रत्येक मंगलवार व शनिवार को दोपहर 3:40 बजे पहुंचेगी और 3:42 बजे रवाना होगी।मंजू पोरवाल ने कहा कि सीधी ट्रेन मिलने से इंदौर व धार्मिक स्थलों के लिए कानपुर या इटावा जाकर ट्रेन पकड़ने की मजबूरी खत्म हो गई है। राम कुमार गुप्ता ने कहा कि स्पेशल ट्रेनों का ठहराव अच्छी पहल है, लेकिन इन्हें स्थायी किया जाए और कोरोना काल में बंद हुई अन्य ट्रेनों को भी दोबारा चलाया जाए।