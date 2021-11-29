Auraiya News: तेज रफ्तार ट्रैक्टर-ट्रॉली ने युवक को रौंदा, मौत

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अयाना क्षेत्र के डेरा बंजारन भोतापुर निवासी महाराज सिंह (35) ऑटो से अयाना की ओर जा रहे थे। बताया गया कि वह ऑटो के किनारे बैठे थे। इसी दौरान तेज रफ्तार और लापरवाही से चलाए जा रहे ट्रैक्टर ने उन्हें रगड़ दिया। इससे वह सड़क पर गिर गए और ट्रॉली का पहिया उनके ऊपर से निकल गया।हादसे के बाद घायल महाराज सिंह को सीएचसी अजीतमल पहुंचाया गया, जहां चिकित्सकों ने जांच के बाद मृत घोषित कर दिया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने ट्रैक्टर को कब्जे में ले लिया। पंचनामा की कार्रवाई पूरी कर शव को पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी भेज दिया गया।महाराज सिंह की मौत की सूचना मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया। पत्नी मिथलेश और छोटा बेटा प्रांशु शव से लिपटकर रोते रहे। मृतक के दो बड़े बेटे आकाश और आशीष गुजरात में रहकर मजदूरी करते हैं। उन्हें हादसे की सूचना दे दी गई है। मृतक के परिवार में पत्नी मिथलेश के अलावा पुत्र आकाश, आशीष, प्रांशु और पुत्री जूली हैं। परिवार के सदस्यों का रो-रोकर बुरा हाल है।