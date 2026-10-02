Auraiya News: सड़क धंसी, बगल में गहरा तालाब, हादसे का खतरा

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ग्रामीण शिवकरण सिंह गौर, पम्मू ठाकुर, राम गणेश दुबे, पप्पू बाथम, जीत पाल और उमेंद्र गौर ने बताया कि बारिश के कारण भरखा गांव को जाने वाला मार्ग एक तरफ पूरी तरह धंस चुका है। मार्ग संकरा होने के कारण वाहन चालकों को इस स्थान से निकलने में काफी दिक्कत होती है। ग्रामीणों ने बताया कि सड़क के किनारे गहरा तालाब होने से स्कूली वाहन या अन्य वाहन अनियंत्रित होकर तालाब में गिर सकते हैं।ग्रामीणों के अनुसार, इस मार्ग का निर्माण करीब 15 वर्ष पहले जिला पंचायत की ओर से कराया गया था। मुख्य मार्ग से भरखा, नराही, मजरेटा और करियापुर समेत कई गांवों के वाहन इसी रास्ते से होकर गुजरते हैं। मार्ग क्षतिग्रस्त होने से इन गांवों के लोगों को भी परेशानी उठानी पड़ रही है।ग्रामीणों ने प्रशासन से जल्द सड़क की मरम्मत कराने की मांग की है। एडीओ पंचायत प्रवीण कुमार राजपूत ने बताया कि क्षतिग्रस्त सड़क का मामला संज्ञान में आया है। जल्द ही मौके पर पहुंचकर जांच की जाएगी। इसके बाद मार्ग को दुरुस्त कराया जाएगा।