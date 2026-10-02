Auraiya News: एक सप्ताह में 10 डिग्री बढ़ा पारा, तेज धूप व उमस से लोग बेहाल

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दिन में तेज धूप के साथ उमस ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी। बाजार और सड़कों पर निकले लोग गर्मी से परेशान दिखाई दिए। मौसम में लगातार हो रहे बदलाव का असर लोगों के स्वास्थ्य पर भी पड़ रहा है। खांसी, जुकाम और वायरल बुखार के मरीजों की संख्या फिर बढ़ने लगी है। छुट्टी के दिन भी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में करीब 50 से 60 मरीज उपचार के लिए पहुंचे।कृषि मौसम वैज्ञानिक डॉ. राम पटेल सिंह के अपडेट के अनुसार तापमान में धीरे-धीरे एक से दो डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी हो रही है। आगामी करीब एक सप्ताह तक बारिश के आसार नहीं हैं। मौसम खुला रहने के साथ धूप तेज हो सकती है और तापमान में अभी और बढ़ोतरी होने की संभावना है। उधर, हाल में हुई बारिश के बाद खेतों में अब भी पानी भरा हुआ है। धान की फसल वाले खेतों से पानी निकालने के लिए किसान लगातार प्रयास कर रहे हैं। किसानों के लिए भी मौसम की मार कम नहीं हुई है। खेतों में मक्का की कटी और पड़ी फसल को नुकसान का खतरा बना हुआ है।