- शैक्षिक सत्र 2025-26 की निशुल्क पाठ्यपुस्तकों की बिक्री का मामलासंवाद न्यूज एजेंसीऔरैया। भाग्यनगर बीआरसी से निशुल्क पाठ्यपुस्तक वितरण व्यवस्था की पोल खोलने वाले वायरल वीडियो के मामले में अब प्रशासन सख्त हो गया है। सरकारी स्कूलों के नौनिहालों तक पहुंचने वाली किताबें बच्चों के बस्तों के बजाय कबाड़ में बेचने के मामले में कमेटी ने जांच पड़ताल शुरू कर दी है।यह पूरा मामला नवीन शैक्षिक सत्र 2025-26 की निशुल्क पुस्तकों से जुड़ा है, इससे शिक्षा विभाग की कार्यप्रणाली और वितरण तंत्र की निगरानी पर गंभीर सवाल खड़े हो गए थे। वायरल वीडियो सामने आने के बाद विभाग में हड़कंप मच गया है। जांच के दायरे में भाग्यनगर बीआरसी का स्टॉक रजिस्टर, वितरण अभिलेख और संबंधित कर्मचारियों की संदिग्ध भूमिका आ गई है। यह पता लगाया जा रहा है कि आखिर कुल कितनी संख्या में किताबें गायब हुईं और इस बिक्री के पीछे असली मास्टरमाइंड कौन है। वहीं, कबाड़ी का कहना है कि वह अनपढ़ है और जब उसने किताबें बेचने वालों से पूछताछ की थी तो उन्हें पुरानी किताबें बताकर टाल दिया गया था। कबाड़ी ने इस दौरान बीआरसी के दो कर्मचारियों के नाम भी उजागर किए थे। मामले में चार सदस्यीय कमेटी ने जांच शुरू कर दी है। सीडीओ रामकृपाल चौधरी ने बताया कि बयान के लिए विभाग के लोगों को पत्राचार हुआ है।