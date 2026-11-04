Auraiya News: रंजिश में दंपती और युवती पर जानलेवा हमले में प्राथमिकी

विज्ञापन

तिलक नगर निवासी नीरज दुबे ने कोतवाली पुलिस को बताया कि मोहल्ले के देबू दुबे, अजय दुबे, सेबू दुबे, बउआ, श्याम दीक्षित और आयुष दीक्षित उनके घर में घुस आए। उन्होंने गाली-गलौज करते हुए घर में तोड़फोड़ और पथराव शुरू कर दिया। पीड़ित परिवार ने विरोध किया तो उज्ज्वल शुक्ला अपने दो अज्ञात साथियों के साथ धारदार हथियार लेकर आ गया। आरोपियों ने नीरज के सिर पर जान से मारने की नीयत से हमला किया। इससे वह खून से लथपथ होकर बेहोश हो गए।उसे लहूलुहान देखकर पत्नी गीता और पुत्री नैन्सी दुबे बचाने दौड़ीं तो आरोपियों ने उनसे भी मारपीट की। चीख-पुकार सुनकर आसपास के मोहल्लेवासी एकत्र होने लगे। इसके बाद आरोपी धमकी देते हुए मौके से भाग निकले। कोतवाली प्रभारी जितेंद्र कुमार तिवारी ने बताया कि तहरीर के आधार पर नौ लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। उन्होंने कहा कि जल्द ही आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।