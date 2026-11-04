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Auraiya News: रंजिश में दंपती और युवती पर जानलेवा हमले में प्राथमिकी

Wed, 04 Nov 2026 01:00 AM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Wed, 04 Nov 2026 01:00 AM IST
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FIR lodged in a deadly attack on a couple and a young woman due to enmity
औरैया। शहर के मोहल्ला तिलकनगर में रंजिश के चलते एक घर में घुसकर तोड़फोड़ और पथराव किया गया। आरोपियों ने धारदार हथियार से हमला कर गृहस्वामी को गंभीर रूप से घायल कर दिया। पुलिस ने दंपती व युवती पर जानलेवा हमले में प्राथमिकी दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। यह घटना एक नवंबर की रात को हुई थी।
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तिलक नगर निवासी नीरज दुबे ने कोतवाली पुलिस को बताया कि मोहल्ले के देबू दुबे, अजय दुबे, सेबू दुबे, बउआ, श्याम दीक्षित और आयुष दीक्षित उनके घर में घुस आए। उन्होंने गाली-गलौज करते हुए घर में तोड़फोड़ और पथराव शुरू कर दिया। पीड़ित परिवार ने विरोध किया तो उज्ज्वल शुक्ला अपने दो अज्ञात साथियों के साथ धारदार हथियार लेकर आ गया। आरोपियों ने नीरज के सिर पर जान से मारने की नीयत से हमला किया। इससे वह खून से लथपथ होकर बेहोश हो गए।
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उसे लहूलुहान देखकर पत्नी गीता और पुत्री नैन्सी दुबे बचाने दौड़ीं तो आरोपियों ने उनसे भी मारपीट की। चीख-पुकार सुनकर आसपास के मोहल्लेवासी एकत्र होने लगे। इसके बाद आरोपी धमकी देते हुए मौके से भाग निकले। कोतवाली प्रभारी जितेंद्र कुमार तिवारी ने बताया कि तहरीर के आधार पर नौ लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। उन्होंने कहा कि जल्द ही आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
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