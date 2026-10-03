फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Auraiya News ›   Farmer fined 6,000rs for felling a neem tree.

Auraiya News: नीम का पेड़ कटाने पर किसान पर छह हजार रुपये जुर्माना

Sat, 03 Oct 2026 11:00 PM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Sat, 03 Oct 2026 11:00 PM IST
विज्ञापन
Farmer fined 6,000rs for felling a neem tree.
जांच करती वन विभाग की टीम। स्रोत:वन विभाग
बिधूना। वन विभाग ने रावतपुर के मजरा कटरा नकी में खेत से हरा नीम का पेड़ काटने पर एक किसान पर छह हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। कानूनी कार्रवाई भी शुरू की गई है। यह जुर्माना रावतपुर निवासी किसान मैकूलाल पर लगाया गया है। विभागीय स्तर पर यह कार्रवाई की गई है, जबकि अधिनियम के तहत आगे की प्रक्रिया अलग है। ग्रामीणों की सूचना पर एसडीएम के निर्देश से बीट प्रभारी गौरव मिश्र ने मौके पर जांच की। पेड़ के तने की गोलाई करीब 160 सेंटीमीटर थी। मौके पर करीब 10 क्विंटल लकड़ी मिली। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि सूचना के बाद पेड़ काटने वाले लोग उपकरण लेकर चले गए थे।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed