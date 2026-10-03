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Auraiya News: अहीर रेजिमेंट के गठन की मांग

Sat, 03 Oct 2026 10:58 PM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Sat, 03 Oct 2026 10:58 PM IST
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Demand for the formation of an Ahir Regiment
दिबियापुर। अखिल भारत वर्षीय यादव महासभा की बैठक डांडी स्थित राधा कृष्ण आश्रम में हुई। इसमें अहीर रेजिमेंट के गठन और 2027 की जाति जनगणना में यादव लिखने का संकल्प लिया गया। बैठक की अध्यक्षता पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष रामबाबू यादव ने की, संचालन आलोक यादव ने किया। मुख्य अतिथि प्रदेश अध्यक्ष अशोक यादव ने नवनियुक्त जिलाध्यक्ष विनोद यादव का सम्मान किया। अशोक यादव ने कहा कि महासभा का उद्देश्य समाज को शिक्षित करना है। उन्होंने जनगणना आयोग से कॉलम में स्पष्टता की मांग की। उन्होंने समाज से जनगणना में यादव लिखने का आह्वान किया। विनोद यादव ने अहीर रेजिमेंट की मांग और जनगणना जागरूकता अभियान को घर-घर तक पहुंचाने की बात कही। इस अवसर पर डॉ. अजब सिंह यादव पूर्व प्राचार्य, जय नारायण शास्त्री, स्वामी प्रभु देव उपस्थित रहे।
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