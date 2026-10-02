फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Auraiya News ›   Ashik and Sangam Yadav triumph in cross-country race.

Auraiya News: क्रॉस कंट्री रेस में आशिक और संगम यादव ने मारी बाजी

Fri, 02 Oct 2026 09:33 PM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Fri, 02 Oct 2026 09:33 PM IST
विज्ञापन
Ashik and Sangam Yadav triumph in cross-country race.
एरवाकटरा। गांधी जयंती के अवसर पर जिला खेल कार्यालय के तत्वावधान में दो अक्तूबर को क्रॉस कंट्री रेस प्रतियोगिता आयोजित की गई। प्रतियोगिता में खिलाड़ियों ने उत्साह के साथ प्रतिभाग कर दमखम दिखाया। जिला क्रीड़ा अधिकारी संजीव कुमार वर्मा और एथलेटिक्स कोच अमेरिका यादव ने हरी झंडी दिखाकर दौड़ का शुभारंभ किया। प्रतियोगिता में करीब 45 बालक और 28 बालिकाओं ने प्रतिभाग किया।
विज्ञापन

पांच किलोमीटर बालक वर्ग की दौड़ में आशिक ने प्रथम, गौरव ने द्वितीय और कन्हैया ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। विवेक चतुर्थ, अभिषेक पंचम और संजय छठे स्थान पर रहे।तीन किलोमीटर बालिका वर्ग में संगम यादव ने प्रथम स्थान हासिल किया। संस्कृति द्वितीय, राधा यादव तृतीय, पलक चतुर्थ, परी पंचम और आकृति छठे स्थान पर रहीं।पांच किलोमीटर क्रॉस कंट्री रेस हरचंदापुर की पुलिया से करमपुर होते हुए कटैया स्पोर्ट्स स्टेडियम तक कराई गई। वहीं, बालिका वर्ग की तीन किलोमीटर दौड़ करमपुर से कटैया स्पोर्ट्स स्टेडियम तक हुई।
विज्ञापन

प्रतियोगिता के समापन पर खेल विभाग की ओर से विजेता प्रतिभागियों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। इस दौरान एथलेटिक्स कोच अमेरिका यादव, ताइक्वांडो प्रशिक्षक शैलेंद्र कुमार, सोहरम कुमार और मुकेश यादव मौजूद रहे। जिला क्रीड़ा अधिकारी संजीव कुमार वर्मा ने खिलाड़ियों, अतिथियों और निर्णायकों का आभार जताया।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed