Amroha News: ई रिक्शा की टक्कर से कक्षा नौ के छात्र की मौत

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मोहल्ला मुट्टन नगर निवासी फरदीन दो दोस्तों के साथ बाइक से नगर की ओर आ रहा था। गांव के तालाब के पास पीछे से आ रहे ई-रिक्शा से बाइक टकरा गई। हादसे में फरदीन गंभीर घायल हो गया। परिजन उसे निजी चिकित्सक के पास ले गए, जहां मृत घोषित कर दिया गया। दो अन्य चिकित्सकों ने भी उसकी मौत की पुष्टि की। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव कब्जे में लिया। प्रभारी निरीक्षक जितेंद्र सिंह ने बताया कि परिजनों ने कोई तहरीर नहीं दी है। फरदीन के पिता ने फिलहाल कानूनी कार्रवाई से इन्कार किया है। ई-रिक्शा चालक भी गांव का ही रहने वाला है। संवाद