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मुरादाबाद रेल मंडल के वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक महेश यादव ने बताया कि कांकाठेर स्टेशन पर अप दिशा की 14 और डाउन दिशा की 12 ट्रेनों का ठहराव होगा। 24 नवंबर को मुरादाबाद-गाजियाबाद के बीच ट्रेन संख्या 04301/04302 भी चलेगी। मुरादाबाद से गाजियाबाद जाने वाली अनारक्षित ट्रेन कांकाठेर में दोपहर 1:20 से 1:22 बजे तक और वापसी में शाम 6:30 से 6:32 बजे तक रुकेगी।गढ़मुक्तेश्वर स्टेशन पर भी 22 से 25 नवंबर तक 20 ट्रेनों का अतिरिक्त ठहराव होगा। 23 और 24 नवंबर को गढ़ गंगा ब्रिज स्टेशन बंद रहेगा। यात्रियों का आवागमन गढ़मुक्तेश्वर स्टेशन से होगा। वहीं, दिल्ली-हरिद्वार रेलमार्ग पर 24 और 25 नवंबर को मेला स्पेशल ट्रेन चलेगी। रेलवे ने अतिरिक्त कोच और खाली रैक तैयार रखने के निर्देश दिए हैं।कांकाठेर स्टेशन पर ठहरने वाली ट्रेनों की सूचीअप दिशा (मुरादाबाद से गाजियाबाद की ओर)ट्रेन नंबर ट्रेन का नाम पहुंचने का समय15014 रानीखेत एक्सप्रेस रात 1:38 बजे 14013 सुल्तानपुर-आनंद विहार एक्सप्रेस रात 2:26 बजे14015 सद्भावना एक्सप्रेस रात 2:26 बजे14007 सद्भावना एक्सप्रेस रात 2:26 बजे15127 काशी विश्वनाथ एक्सप्रेस रात 2:52 बजे14241 नौचंदी एक्सप्रेस सुबह 5:03 बजे15273 सत्याग्रह एक्सप्रेस सुबह 5:25 बजे15303 कासगंज-दिल्ली एक्सप्रेस सुबह 7:43 बजे13257 जनसाधारण एक्सप्रेस सुबह 8:18 बजे14311 आला हजरत एक्सप्रेस सुबह 9:12 बजे14321 आला हजरत एक्सप्रेस सुबह 9:12 बजे15909 अवध-असम एक्सप्रेस दोपहर 1:33 बजे22453 राज्यरानी एक्सप्रेस रात 9:08 बजे54075 बरेली-दिल्ली पैसेंजर रात 11:38 बजेडाउन दिशा (गाजियाबाद से मुरादाबाद की ओर)ट्रेन नंबर ट्रेन का नाम पहुंचने का समय54076 दिल्ली-बरेली पैसेंजर रात 2:34 बजे22454 मेरठ-लखनऊ सुपरफास्ट एक्सप्रेस सुबह 8:15 बजे15910 अवध-असम एक्सप्रेस सुबह 9:30 बजे15128 काशी विश्वनाथ एक्सप्रेस दोपहर 1:42 बजे13258 जनसाधारण एक्सप्रेस दोपहर 3:20 बजे15060 आनंद विहार-लालकुआं एक्सप्रेस शाम 4:00 बजे14312 आला हजरत एक्सप्रेस शाम 4:54 बजे14322 आला हजरत एक्सप्रेस शाम 4:54 बजे15304 दिल्ली-कासगंज एक्सप्रेस शाम 6:40 बजे14206 अयोध्या एक्सप्रेस रात 8:28 बजे14242 नौचंदी एक्सप्रेस रात 9:44 बजे14208 पद्मावत एक्सप्रेस रात 10:00 बजे....पांच ट्रेनों में लगाए जाएंगे अतिरिक्त कोचअमरोहा। तिगरी मेले को लेकर श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए नजीबाबाद-गजरौला, गजरौला-अलीगढ़, नजीबाबाद-मुरादाबाद, गजरौला-नजीबाबाद और मुरादाबाद नजीबाबाद पैसेंजर ट्रेन में 23 से 25 नवंबर तक अतिरिक्त कोच भी लगाए जाएंगे। जिससे श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की परेशानी न हो।....कांकाठेर और गढ़ में बनाए जाएंगे अतिरिक्त टिकट काउंटरअमरोहा। तिगरी गंगा मेले को लेकर रेलवे ने भी अपनी ओर से तैयारी की है। कांकाठेर और गढ़मुक्तेश्वर स्टेशन पर अतिरिक्त टिकट काउंटर बनाए जाएंगे। इसके अलावा हेल्प डेस्क बनाई जाएगी और एटीवीएम (स्वचालित टिकट वेंडिंग मशीन) लगाई जाएंगी। जिससे टिकट काउंटरों पर भीड़ न लगे। इन स्टेशनों पर श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए सहायता बूथ भी बनाए जाएंगे।.......