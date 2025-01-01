Amethi News: महिला किसानों ने किया धरना-प्रदर्शन

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

समस्याओं का सात दिन में समाधान न होने पर बेमियादी आंदोलन की चेतावनी दी। संगठन अध्यक्ष रीता सिंह ने कहा कि एक से छह वर्ष तक के बच्चों को कुपोषण से बचाने के लिए हर महीने पुष्टाहार दिया जाना है। आरोप लगाया कि कई आंगनबाड़ी केंद्रों पर इसके वितरण में अनियमितता बरती जा रही है।उन्होंने वितरण व्यवस्था की निगरानी कराने और पात्र बच्चों तक हर माह पुष्टाहार पहुंचाने की मांग की। महिला किसानों ने निराश्रित गोवंश की समस्या भी उठाई। गोवंश को संरक्षित करने और समस्या का स्थायी समाधान कराने की मांग की गई।महिलाओं ने ग्राम विकास अधिकारियों की ब्लॉक मुख्यालय पर नियमित उपलब्धता सुनिश्चित कराने की मांग भी की। इस मौके पर मिथिलेश, कमलेश, रानी, सुषमा और क्रांति आदि महिलाएं मौजूद रहीं।