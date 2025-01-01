Amethi News: महिला किसानों ने किया धरना-प्रदर्शन
संवाद न्यूज एजेंसी, अमेठी Updated Tue, 22 Sep 2026 12:47 AM IST
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अमेठी सिटी। गांवों की समस्याओं को लेकर सोमवार को महिला किसानों ने विकास भवन में धरना-प्रदर्शन किया। रीता सिंह जनकल्याण समिति के नेतृत्व में महिलाओं ने आंगनबाड़ी केंद्रों पर पुष्टाहार वितरण में अनियमितता, निराश्रित गोवंश और ग्राम विकास अधिकारियों की उपलब्धता का मुद्दा उठाया। महिलाओं ने सीडीओ को संबोधित ज्ञापन डीडीओ वीरभानु को सौंपा।
समस्याओं का सात दिन में समाधान न होने पर बेमियादी आंदोलन की चेतावनी दी। संगठन अध्यक्ष रीता सिंह ने कहा कि एक से छह वर्ष तक के बच्चों को कुपोषण से बचाने के लिए हर महीने पुष्टाहार दिया जाना है। आरोप लगाया कि कई आंगनबाड़ी केंद्रों पर इसके वितरण में अनियमितता बरती जा रही है।
उन्होंने वितरण व्यवस्था की निगरानी कराने और पात्र बच्चों तक हर माह पुष्टाहार पहुंचाने की मांग की। महिला किसानों ने निराश्रित गोवंश की समस्या भी उठाई। गोवंश को संरक्षित करने और समस्या का स्थायी समाधान कराने की मांग की गई।
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महिलाओं ने ग्राम विकास अधिकारियों की ब्लॉक मुख्यालय पर नियमित उपलब्धता सुनिश्चित कराने की मांग भी की। इस मौके पर मिथिलेश, कमलेश, रानी, सुषमा और क्रांति आदि महिलाएं मौजूद रहीं।
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समस्याओं का सात दिन में समाधान न होने पर बेमियादी आंदोलन की चेतावनी दी। संगठन अध्यक्ष रीता सिंह ने कहा कि एक से छह वर्ष तक के बच्चों को कुपोषण से बचाने के लिए हर महीने पुष्टाहार दिया जाना है। आरोप लगाया कि कई आंगनबाड़ी केंद्रों पर इसके वितरण में अनियमितता बरती जा रही है।
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उन्होंने वितरण व्यवस्था की निगरानी कराने और पात्र बच्चों तक हर माह पुष्टाहार पहुंचाने की मांग की। महिला किसानों ने निराश्रित गोवंश की समस्या भी उठाई। गोवंश को संरक्षित करने और समस्या का स्थायी समाधान कराने की मांग की गई।
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महिलाओं ने ग्राम विकास अधिकारियों की ब्लॉक मुख्यालय पर नियमित उपलब्धता सुनिश्चित कराने की मांग भी की। इस मौके पर मिथिलेश, कमलेश, रानी, सुषमा और क्रांति आदि महिलाएं मौजूद रहीं।