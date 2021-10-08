Amethi News: साप्ताहिक बाजार में महिला पर ईंट से हमला, हालत गंभीर

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मानसा रविवार को परिजनों के साथ साप्ताहिक बाजार में आई थी। वर्ष 2013 में उसकी शादी मांझगांव निवासी मनोज के साथ हुई थी। मनोज की मृत्यु के बाद उसके पिता ने 11 नवंबर 2026 को मानसा की दूसरी शादी हैदरगढ़ के बेहटा गांव निवासी हरिशंकर के साथ कर दी थी। आरोप है कि मानसा की दूसरी शादी से मांझगांव निवासी राजेश नाराज था।इसी नाराजगी में उसने बाजार के बीच मानसा पर ईंट से हमला कर दिया। हमले के बाद वह गंभीर रूप से घायल होकर जमीन पर गिर पड़ी। आसपास मौजूद लोगों की सूचना पर पुलिस पहुंची और आरोपी को हिरासत में ले लिया। सीओ अतुल सिंह ने बताया कि घायल महिला को जिला अस्पताल भेजा गया है। आरोपी को हिरासत में लिया गया है। अभी तक तहरीर नहीं मिली है। तहरीर मिलने पर मामले में वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।