लाठी-डंडों और तमंचे की बट से हमला

विजय कुमार सिंह ने मुंशीगंज पुलिस को दी तहरीर में बताया कि बुधवार को वह कमलानगर स्थित हनुमान इंटर कॉलेज के पास थे। आरोप है कि वहां बांके बिहारी सिंह के इशारे पर पहले से घात लगाए बैठे सौरभ सिंह उर्फ गजेंद्र, वैभव सिंह, महेंद्र यादव, सचिन यादव, आशीष यादव और तीन-चार अज्ञात लोगों ने उन्हें घेर लिया।



आरोपियों ने जान से मारने की नीयत से तमंचे से फायर किया, लेकिन गोली नहीं लगी। इसके बाद हमलावरों ने धारदार हथियार, लाठी-डंडों और तमंचे की बट से हमला कर दिया। वह जान बचाकर भागने लगे तो आरोपियों ने घेरकर फिर पीटा, जिससे उन्हें गंभीर चोटें आईं। विजय के अनुसार, घटना की जानकारी मिलने पर उनके भाई अजय सिंह अपनी दुकान से मौके पर पहुंचे। आरोपियों ने उन्हें भी घेर लिया और लाठी-डंडों से पीटने लगे, जिससे अजय सिंह को भी गंभीर चोटें आईं।