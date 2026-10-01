Amethi News: टंकी का पंप खराब, पानी को तरस रही 25 हजार की आबादी

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वार्ड चार, सात और 11 की आबादी इसी टंकी पर निर्भर है। स्थानीय लोगों के मुताबिक 90 के दशक में तत्कालीन विधायक तेजभान सिंह ने बरनाटीकर की पेयजल समस्या को देखते हुए टंकी बनवाकर आपूर्ति शुरू कराई थी। सेंभुई गांव में भी पानी की टंकी बनाई गई है, लेकिन पानी खराब होने के कारण उससे आपूर्ति नहीं हो रही है। ऐसे में पुरानी टंकी पर ही लोगों की निर्भरता बनी हुई है।वार्डवासियों ने बयां की परेशानीराजेश सिंह मुन्ना ने बताया कि चार दिन से पंप खराब होने के कारण पानी नहीं मिल रहा है। नवरात्र शुरू होने से परेशानी और बढ़ेगी। सूरज सिंह ने कहा कि खारा पानी पीने और खाना बनाने योग्य नहीं है। राम सुमेर ने बताया कि शिकायत के बावजूद समस्या दूर नहीं हुई। सर्वेश सिंह ने कहा कि शहर का हिस्सा बनने के बाद भी पेयजल की समस्या बनी हुई है।जेई पर फोन नहीं उठाने का आरोपस्थानीय लोगों ने जेई मीसम अब्बास रिजबी पर फोन नहीं उठाने और समस्या के समाधान में टालमटोल करने का आरोप लगाया। लोगों का कहना है कि जेई के सुल्तानपुर से आने के कारण भी समस्या का तत्काल समाधान नहीं हो पा रहा है।बृहस्पतिवार तक आपूर्ति बहाल कराने का दावाजल निगम सुल्तानपुर के एक्सईएन नीरज कुमार ने बताया कि उन्हें मामले की जानकारी नहीं थी। उन्होंने बृहस्पतिवार तक खराबी दूर कराकर पेयजल आपूर्ति बहाल कराने का प्रयास करने की बात कही।