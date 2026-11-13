Amethi News: ग्रीन अमोनिया प्लांट के लिए एसीएमई ग्रुप ने देखी यूपीडा की जमीन

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टीम ने प्रस्तावित प्लांट के लिए जमीन की उपलब्धता और जरूरी आधारभूत सुविधाओं की संभावनाएं देखीं। परियोजना धरातल पर उतरती है तो जिले में हरित ऊर्जा के क्षेत्र में औद्योगिक गतिविधियां बढ़ेंगी और स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर खुल सकते हैं।कंपनी करोड़ों रुपये के अनुमानित निवेश से अत्याधुनिक ग्रीन अमोनिया उत्पादन इकाई स्थापित करने की योजना पर काम कर रही है। इसके लिए उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीडा) की उपलब्ध भूमि का जायजा लिया गया। प्रतिनिधिमंडल ने परियोजना की जरूरतों के हिसाब से जमीन और अन्य सुविधाओं की स्थिति देखी। हालांकि, अभी निवेश की अंतिम राशि, उत्पादन क्षमता और निर्माण शुरू होने की समय सीमा सार्वजनिक नहीं हुई है।जिलाधिकारी शशांक चौधरी ने बताया कि औद्योगिक निवेश को प्रोत्साहित करने का प्रयास किया जा रहा है। निवेशकों को जरूरी प्रशासनिक सहयोग उपलब्ध कराने और विभागों के बीच समन्वय पर जोर दिया जा रहा है। फिलहाल एसीएमई ग्रुप का भूमि निरीक्षण परियोजना की शुरुआती प्रक्रिया है। अब कंपनी के अंतिम निर्णय और आगे की औपचारिकताओं पर निगाह रहेगी।