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Amethi News: विद्यार्थियों ने जीते 23 स्वर्ण और आठ रजत पदक

Tue, 03 Nov 2026 12:20 AM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, अमेठी
संवाद न्यूज एजेंसी, अमेठी Updated Tue, 03 Nov 2026 12:20 AM IST
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Students won 23 gold and eight silver medals
अमेठी सिटी। जन शिक्षा समिति काशी प्रदेश द्वारा आयोजित दो दिवसीय सांस्कृतिक महोत्सव एवं वैदिक गणित प्रतियोगिता में ग्रामभारती के विद्यार्थियों ने शानदार प्रदर्शन किया। सरस्वती शिक्षा मंदिर वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय ग्रामभारती के विद्यार्थियों ने कुल 23 स्वर्ण और आठ रजत पदक जीतकर जिले का मान बढ़ाया।
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इस प्रतियोगिता में काशी प्रांत के 12 जिलों से 280 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया था। लोकनृत्य में 15 विद्यार्थियों ने स्वर्ण पदक हासिल कर प्रथम स्थान प्राप्त किया। इनमें जीविका, पलक, पल्लवी, साक्षी, काव्या, रुद्र, अंश मौर्य, आदित्य, अरुण, आदर्श साहू, स्वास्तिक दुबे, शिवांश यादव, महक और रुचि तिवारी शामिल थे। शिक्षा सिंह ने मूर्ति कला में भगत सिंह की प्रतिमा बनाकर स्वर्ण पदक जीता। वैदिक गणित प्रश्न मंच तरुण वर्ग में सुहानी कश्यप, मानसी शर्मा और आशीष शर्मा प्रथम रहे।
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सांस्कृतिक प्रश्न मंच में शिवाकांत पांडेय, दीपांशु और शाश्वत तिवारी ने स्वर्ण पदक प्राप्त किया। गणित प्रदर्श किशोर वर्ग में आदर्श जायसवाल, दीक्षा यादव और मोहम्मद हुसैन ने बाजी मारी, जबकि आयुष कश्यप को गणित प्रयोग में स्वर्ण पदक मिला। प्रधानाचार्य संतोष कुमार मिश्र ने विद्यार्थियों की सफलता पर प्रसन्नता व्यक्त की।
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