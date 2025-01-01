Amethi News: पहले दिन क्रय केंद्रों पर पसरा सन्नाटा

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कुछ केंद्रों पर पंजीकरण और टोकन लेने के बाद भी किसान उपज लेकर नहीं पहुंचे। सहकारी समितियों के केंद्र प्रभारियों की हड़ताल ने भी खरीद प्रक्रिया को प्रभावित किया। सोमवार को अलग-अलग केंद्रों की पड़ताल में पहले दिन खरीद की यही तस्वीर सामने आई। जिला खाद्य एवं विपणन अधिकारी प्रज्ञा मिश्रा ने बताया कि मौसम में बदलाव के कारण किसानों की धान की फसल की कटाई नहीं हो पाई है।इसी वजह से अभी क्रय केंद्रों पर किसानों की आमद शुरू नहीं हुई है। अब मौसम साफ हो रहा है। एक-दो दिन में किसानों के धान लेकर पहुंचने पर खरीद शुरू हो जाएगी। सोमवार को पांच क्रय केंद्रों का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं की जांच की गई।केंद्र खुला,नहीं पहुंचे किसानगौरीगंज के असैदपुर स्थित विक्रम सहकारी कृषि केंद्र पर सुबह करीब 11:20 बजे सन्नाटा पसरा था। केंद्र प्रभारी विनय कुमार मौजूद मिले। उन्होंने बताया कि अभी किसानों का पंजीकरण चल रहा है। तीन-चार दिन बाद किसानों ने धान लेकर आने की बात कही है। केंद्र पर खरीद संबंधी बैनर लगा था पर तौल शुरू नहीं हुई थी।समिति पर लटका मिला तालासंग्रामपुर। साधन सहकारी समिति गोरखपुर में दोपहर करीब दो बजे ताला लटका मिला। यहां खरीद शुरू नहीं हो सकी थी। मौके पर मिले किसान रामदास यादव, रमाकांत और जगदीश प्रसाद ने बताया कि वे कई दिनों से केंद्र के चक्कर लगा रहे हैं पर खरीद की प्रक्रिया शुरू नहीं हो पा रही है। धान बेचने में देरी होने से उन्हें परेशानी उठानी पड़ रही है। गोरखपुर, मिश्रौली और करौली क्रय केंद्रों पर केंद्र प्रभारियों की हड़ताल के चलते खरीद नहीं हो सकी।पांच पंजीकरण, एक भी किसान नहीं पहुंचाजायस। मंडी समिति में केंद्र प्रभारी सुप्रिया सिंह मौजूद मिलीं। उन्होंने बताया कि पांच किसानों ने पंजीकरण कराकर टोकन ले लिया है पर अभी तक कोई भी किसान धान लेकर नहीं पहुंचा है। मंडी समिति परिसर में विपणन शाखा के चार, मंडी समिति के तीन और भारतीय खाद्य निगम का एक क्रय केंद्र स्थापित है। पहले दिन किसी भी केंद्र पर धान की तौल शुरू नहीं हुई।दो हजार बोरियां मिलीं, पंजीकरण शून्यबाजार शुकुल। दक्खिनगांव स्थित क्रय केंद्र पर केंद्र प्रभारी जितेंद्र तिवारी मौजूद मिले। उन्होंने बताया कि केंद्र पर दो हजार बोरियां उपलब्ध हैं। खरीद के लिए अन्य जरूरी सुविधाएं भी मौजूद हैं। केंद्र खोल दिया गया है पर पहले दिन तक किसी किसान ने पंजीकरण नहीं कराया था। ऐसे में सभी तैयारियों के बावजूद धान खरीद शुरू नहीं हो सकी।केंद्र पर पसरा रहा सन्नाटाशाहगढ़। क्रय केंद्र पर सोमवार सुबह करीब 11:20 बजे पड़ताल के दौरान न केंद्र प्रभारी राजेंद्र कुमार मौजूद मिले। बताया कि अब तक एक भी किसान ने पंजीकरण के बाद टोकन नहीं लिया है। केंद्र पर खरीद की गतिविधि नजर नहीं आई। यहां भी पहले दिन धान की तौल शुरू नहीं हो सकी।