Amethi News: कांस्य पदक जीतकर घर लौटे सलमान खान का स्वागत

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खैरहना निवासी पंकज सिंह समेत सलमान खान के परिचित और परिजन उनके स्वागत के लिए लखनऊ एयरपोर्ट पहुंचे। वहां से वाहनों का काफिला सलमान खान के साथ अमेठी के लिए रवाना हुआ। रास्ते में कई स्थानों पर युवाओं और स्थानीय लोगों ने काफिला रोककर सलमान को बधाई दी। मोहम्मद फारूक और अन्य लोगों ने फूल-माला पहनाकर सलमान का स्वागत किया और मिठाई खिलाई।इसके बाद सलमान खान तेंदुआ ग्राम पंचायत के पूरे दूंदी गांव स्थित ननिहाल पहुंचे। नाना अमीन और नानी किताबुन निशा ने माथा चूमकर उन्हें आशीर्वाद दिया। इस दौरान परिवार के लोग भावुक हो गए। कुछ देर रुकने के बाद सलमान अपने गांव पूरे धिंगई मजरे खैरहना के लिए रवाना हो गए।