Amethi News: रोस्टिंग और फॉल्ट ने बढ़ाया बिजली संकट

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जिला मुख्यालय पर रविवार रात करीब दो घंटे बिजली गुल रही। सोमवार को दिनभर ट्रिपिंग होती रही। करपिया उपकेंद्र से जुड़े क्षेत्रों में रविवार रात और सोमवार सुबह करीब साढ़े सात घंटे आपूर्ति बाधित रही। टिकरिया, पनियार, थौरी, बहोरखा, मुसाफिरखाना, बरनाटीकर, मऊ और जामो उपकेंद्रों से जुड़े क्षेत्रों में चार से आठ घंटे तक आपूर्ति प्रभावित रही। तिलोई खंड में रविवार रात से करीब आठ घंटे बिजली ठप रही।सेमरौता, जायस और तिलोई उपकेंद्रों से जुड़े क्षेत्रों में कई बार बिजली गुल हुई। फुरसतगंज के डिघिया फीडर में ब्लास्ट से तीन फीडर प्रभावित हुए। इससे 60 हजार से अधिक उपभोक्ताओं को करीब सात घंटे बिजली संकट झेलना पड़ा। जगदीशपुर खंड में इन्हौंना, वारिशगंज, दखिनवारा, शुकुल बाजार, सित्थन, महोना और जगदीशपुर उपकेंद्रों से जुड़े क्षेत्रों में रविवार रात आठ घंटे से अधिक कटौती रही।अमेठी वितरण खंड के पीठीपुर, खेरौना, बेनीपुर, अमेठी, पीपरपुर, भेटुआ, एचएएल, शुकुलपुर, बड़गांव और भादर उपकेंद्रों में भी चार से छह घंटे आपूर्ति प्रभावित रही। विश्वनाथ वर्मा ने बताया कि बिजली न आने से पानी की मोटर नहीं चल सकी।गोकुलेश तिवारी ने कहा कि कटौती से छोटे कारोबार पर असर पड़ा। कमलदेव मिश्र ने बताया कि धान की सिंचाई में दिक्कत हो रही है। अधीक्षण अभियंता अरुण कुमार सिंह ने बताया कि कंट्रोल से होने वाली इमरजेंसी रोस्टिंग के अलावा स्थानीय स्तर पर कटौती नहीं की जा रही है।धौरहरा फीडर ब्रेकडाउन से 10 गांवों की आपूर्ति ठपशुकुलपुर उपकेंद्र से रविवार रात 1:10 बजे खौंपुर और धौरहरा फीडर ब्रेकडाउन हो गए। धौरहरा फीडर से जुड़े करीब 10 गांवों के 50 हजार से अधिक उपभोक्ता प्रभावित हुए। आपूर्ति बहाल करने के लिए फीडर को खौंपुर से जोड़ा गया, लेकिन ओवरलोड होने से आपूर्ति फिर ठप हो गई। कर्मचारियों ने लाइन दुरुस्त करने के साथ चार नए बिजली खंभे लगाए। जेई रामरतन प्रजापति ने बताया कि सोमवार देर शाम आपूर्ति बहाल कर दी गई।