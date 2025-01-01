Amethi News: चिकित्सा बिलों की ऑफलाइन व्यवस्था करें बहाल

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एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने बताया कि एक अक्तूबर से ऑफलाइन बिल लेने बंद कर दिए गए हैं। इससे उन बुजुर्ग पेंशनरों को दिक्कत हो रही है, जिन्हें कंप्यूटर और ऑनलाइन प्रक्रिया की जानकारी नहीं है। संगठन के अनुसार, वर्ष 2016 से पहले सेवानिवृत्त हुए कई कर्मचारियों की जानकारी ऑनलाइन उपलब्ध नहीं है। ऐसे में उनके चिकित्सा दावों को पोर्टल पर दर्ज करना मुश्किल हो रहा है।कई पेंशनरों के बिल लंबित हैं। भुगतान नहीं मिलने से इलाज का खर्च उठाना मुश्किल हो रहा है। जिलाध्यक्ष ददन सिंह ने कहा कि पेंशनरों की उम्र और तकनीकी जानकारी को देखते हुए ऑफलाइन सुविधा जारी रखना आवश्यक है। जिला मंत्री विद्याशंकर द्विवेदी ने बताया कि मांग पर सकारात्मक निर्णय नहीं होने पर प्रांतीय संगठन विधानसभा के सामने प्रदर्शन करेगा।