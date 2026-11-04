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Amethi News: रिश्वत लेते पकड़े गए राजस्व निरीक्षक के निलंबन की तैयारी

Wed, 04 Nov 2026 11:57 PM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, अमेठी
संवाद न्यूज एजेंसी, अमेठी Updated Wed, 04 Nov 2026 11:57 PM IST
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Preparations underway for the suspension of a revenue inspector caught taking a bribe
अमेठी सिटी। पत्थर नसब कराने के नाम पर दस हजार रुपये की रिश्वत लेते पकड़े गए मुसाफिरखाना तहसील के राजस्व निरीक्षक संतराम के निलंबन की तैयारी है। विजिलेंस टीम की कार्रवाई के बाद तहसीलदार ने पूरे प्रकरण की रिपोर्ट जिलाधिकारी शशांक चौधरी को सौंप दी है। रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल मामले की जांच चल रही है।
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अमेठी के दलशाहपुर निवासी राजस्व निरीक्षक संतराम को मंगलवार को विजिलेंस टीम ने थाने के पास स्थित एक होटल में दस हजार रुपये लेते पकड़ा था। आरोप है कि जमीन की पैमाइश के बाद पत्थर नसब कराने के लिए शिकायतकर्ता से दोबारा रकम मांगी गई थी। शिकायत पर विजिलेंस टीम ने कार्रवाई कर आरोपी को अपने साथ अयोध्या ले गई थी।
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जिलाधिकारी शशांक चौधरी ने बताया कि तहसीलदार की रिपोर्ट मिली है। मामले की जांच कराई जा रही है। रिपोर्ट और जांच के आधार पर राजस्व निरीक्षक के निलंबन सहित अन्य विभागीय कार्रवाई की जाएगी।
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