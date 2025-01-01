Amethi News: मानदेय का भुगतान न होने से सखियों में आक्रोश

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महिलाओं ने बताया कि प्रत्येक कैडर करीब 15 समूहों का कार्य देखता है। अधिकांश काम पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन किया जाता है। इसके लिए मोबाइल और इंटरनेट की जरूरत होती है। इसके बावजूद मोबाइल रिचार्ज की सुविधा नहीं मिलती। महिलाओं ने स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं देने की भी मांग की।उन्होंने मानदेय बढ़ाकर 15 से 20 हजार रुपये प्रतिमाह करने, आयुष्मान कार्ड बनवाने और पांच लाख रुपये का दुर्घटना बीमा कराने की मांग की। ऑनलाइन कार्य के लिए मोबाइल और हर माह रिचार्ज की सुविधा देने की भी मांग की। सभी कैडरों का मानदेय निश्चित समय पर डीबीटी के माध्यम से बैंक खातों में भेजने की मांग की गई। इस मौके पर माधुरी, रंजना, सीता, प्रियंका, शीला, मीना, शिवकुमारी, सविता, हीरावती, राजकुमारी और सन्नो सिंह समेत अन्य महिलाएं मौजूद रहीं।