Amethi News: चार दिन बाद भी 20 पुरवों में बिजली गुल

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अधिशासी अभियंता अभिषेक कुमार ने बताया कि ट्रांसफार्मर को नाव से पानी के बीच ले जाकर स्थापित किया गया, जिसके बाद दुआरा गांव में आपूर्ति शुरू हो गई। अधिशासी अभियंता अमेठी उमेश कुमार ने बताया कि अमेठी खंड में खंभे लगाकर लाइन की मरम्मत कराई गई है। लोकल फॉल्ट भी ठीक कराए जा रहे हैं। तिलोई और जगदीशपुर खंड में मरम्मत का काम अंतिम दौर में है।मुसाफिरखाना, कौहार सहित कई क्षेत्रों के 20 से अधिक पुरवों में आपूर्ति अभी बहाल नहीं हो सकी है। उमस के बीच बिजली गुल होने से पंखे और कूलर बंद हैं। गौरीगंज के राजा यादव ने बताया कि रात में बिजली कई बार आने-जाने से परेशानी होती है। मुसाफिरखाना के दिनेश कुमार ने कहा कि दिन में बिजली कटने से घरेलू काम प्रभावित हैं। सेमरौता के अरुण कुमार ने बताया कि खेत से जुड़े जरूरी काम प्रभावित हो रहे हैं। तिलोई के महेश कुमार ने कहा कि रात में बिजली नहीं रहने से उमस और मच्छरों की परेशानी बढ़ जाती है।अधीक्षण अभियंता अरुण कुमार ने बताया कि बारिश और तेज हवा से हुए नुकसान के बाद मरम्मत और उपकरण बदलने का काम पूरा किया गया है। फॉल्ट वाले स्थानों पर टीमें लगाकर मरम्मत कराई जा रही है। सभी प्रभावित क्षेत्रों में जल्द आपूर्ति सामान्य कराने का प्रयास किया जा रहा है।