Amethi News: आज के कार्यक्रम
संवाद न्यूज एजेंसी, अमेठी Updated Fri, 27 Nov 2026 12:24 AM IST
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मेला
सुबह 10:00 बजे। संग्रामपुर के कालिकन धाम में लगेगा मेला।
खेलकूद प्रतियोगिता
सुबह 10:00 बजे। राजकीय हाईस्कूल मंगरौली में होगी खेलकूद प्रतियोगिता।
सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता
सुबह 10:00 बजे। राजकीय बालिका इंटर कॉलेज शाहगढ़ में होगी सामान्य ज्ञान प्रतियागिता।
किसान गोष्ठी
सुबह 10:00 बजे। शाहगढ़ के मुड़ियापुर गांव में आयोजित होगी किसान गोष्ठी।
शिविर
सुबह 10:00 बजे। बकाया बिजली बिल जमा कराने के लिए सभी उपकेंद्रों पर लगाए जाएंगे शिविर।
सुबह 10:00 बजे। जगदीशपुर के पालपुर गांव में शिविर लगाकर किसानों की फार्मर रजिस्ट्री की जाएगी।
सुबह 11:00 बजे। स्वास्थ्य विभाग की ओर से गौरीगंज उपकेंद्र में शिविर लगाकर आयुष्मान कार्ड बनाए जाएंगे।
श्रीमद्भागवत कथा
दोपहर 02: 00 बजे। धरईमाफी के बंदोइयां गांव में प्रवाचक शिवेश शास्त्री महाराज सुनाएंगे श्रीमद्भागवत कथा। आयोजक उमेश चंद्र त्रिपाठी।
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सुबह 10:00 बजे। संग्रामपुर के कालिकन धाम में लगेगा मेला।
खेलकूद प्रतियोगिता
सुबह 10:00 बजे। राजकीय हाईस्कूल मंगरौली में होगी खेलकूद प्रतियोगिता।
सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता
सुबह 10:00 बजे। राजकीय बालिका इंटर कॉलेज शाहगढ़ में होगी सामान्य ज्ञान प्रतियागिता।
किसान गोष्ठी
सुबह 10:00 बजे। शाहगढ़ के मुड़ियापुर गांव में आयोजित होगी किसान गोष्ठी।
शिविर
सुबह 10:00 बजे। बकाया बिजली बिल जमा कराने के लिए सभी उपकेंद्रों पर लगाए जाएंगे शिविर।
सुबह 10:00 बजे। जगदीशपुर के पालपुर गांव में शिविर लगाकर किसानों की फार्मर रजिस्ट्री की जाएगी।
सुबह 11:00 बजे। स्वास्थ्य विभाग की ओर से गौरीगंज उपकेंद्र में शिविर लगाकर आयुष्मान कार्ड बनाए जाएंगे।
श्रीमद्भागवत कथा
दोपहर 02: 00 बजे। धरईमाफी के बंदोइयां गांव में प्रवाचक शिवेश शास्त्री महाराज सुनाएंगे श्रीमद्भागवत कथा। आयोजक उमेश चंद्र त्रिपाठी।