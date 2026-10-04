फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Ambedkar Nagar News ›   Youth's body found hanging from a noose in a tin shed.

Ambedkar Nagar News: टिन शेड में फंदे से लटकता मिला युवक का शव

Sun, 04 Oct 2026 10:40 PM IST
लखनऊ ब्यूरो
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Sun, 04 Oct 2026 10:40 PM IST
विज्ञापन
Youth's body found hanging from a noose in a tin shed.
.विनय वर्मा (फाइल फोटो)
भीटी (अंबेडकरनगर)। क्षेत्र के सेनपुर बाजार के निकट स्थित क्रेशर के टिन शेड में रस्सी के सहारे रविवार को विनय वर्मा (28) का शव संदिग्ध अवस्था लटका मिला।
विज्ञापन

तकिया कानूनगो निवासी जितेंद्र के मुताबिक उनके भतीजे विनय शनिवार की रात खाना खाने के बाद घर से सेनपुर मिझौड़ा मार्ग पर स्थित क्रेशर पर टहलने गए थे। इसके बाद परिजन सो गए। रविवार सुबह जब क्रेशर की सफाई करने मजदूर पहुंचे तो उन्होंने विनय का शव टिन शेड में रस्सी के फंदे से लटका देखा। इसकी खबर आसपास के लोगों और परिजनों के साथ ही डायल 112 को दी।
विज्ञापन

पुलिस की मौजूदगी में नीचे उतरने के बाद सीएचसी भीटी ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने मौत की पुष्टि की। मृतक अविवाहित थे। बेटे की मौत से मां कमला देवी का रो-रोकर बुरा हाल है। विनय दो भाइयों में छोटे थे। बड़े भाई विशाल वर्मा कासगंज में ग्राम विकास अधिकारी के पद पर कार्यरत है। सीओ लक्ष्मीकांत मिश्रा ने बताया कि तहरीर मिलने पर जांच कर कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल कोई आरोप प्रत्यारोप नहीं है। (संवाद)
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed