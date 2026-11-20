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शाम करीब चार बजे घर लौटने पर उन्होंने शव फंदे से लटकते देखा और डायल 112 को सूचना दी। पुलिस ने शव को नीचे उतरवाया। फोरेंसिक टीम ने घटनास्थल से साक्ष्य जुटाए। परिजनों से पूछताछ में मौत का कारण स्पष्ट नहीं हो सका। सीओ प्रदीप सिंह चंदेल ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत की वास्तविक वजह स्पष्ट होगी। (संवाद)

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सद्दरपुर। टांडा क्षेत्र के सिसवा गांव में शुक्रवार को नंदिनी (18) का शव घर के पिछले हिस्से में छप्पर की बल्ली से दुपट्टे के सहारे लटका मिला। जानकारी के अनुसार, युवती के माता-पिता खेत में धान काटने गए थे।