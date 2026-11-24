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राजभर ने कहा कि सीट बंटवारे की कमेटी हो या राममनोहर लोहिया ट्रस्ट, हर जगह शिवपाल यादव को किनारे किया जा रहा है। मुलायम सिंह यादव के बाद शिवपाल ने ही सपा को ऊंचाइयों तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई है। इसके बावजूद अखिलेश यादव उन्हें लगातार किनारे कर रहे हैं।सपा नेता आजम खां और एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी के बीच चल रही बयानबाजी पर राजभर ने कहा कि आजम खां मुस्लिम समाज को शिक्षा, रोजगार और नौकरी के क्षेत्र में आगे बढ़ते नहीं देखना चाहते। वहीं, ओवैसी शिक्षा, रोजगार, बेहतर स्वास्थ्य और अमन-चैन की बात कर रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि आजम खां मुस्लिम समाज को नफरत की राजनीति में उलझाए रखना चाहते हैं।राजभर ने कहा कि मुस्लिम समाज में अब यह समझ विकसित हो रही है कि भाजपा के खिलाफ सपा, कांग्रेस और अन्य दलों की ओर से फैलाया जाने वाला नफरत का संदेश वास्तविकता नहीं है।