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इसी दौरान पकड़ी शहजादपुर निवासी अंकित सिंह, दीपू सिंह व सामर्थ्य सिंह और बेवाना के संघिया के सुधीर सिंह तीन-चार अज्ञात लोग के साथ वहां पहुंचे। आरोपियों ने गाली-गलौज करते हुए उनपर हमला कर दिया। सुधीर ने ईंट से उनके सिर पर वार किया जबकि अन्य आरोपियों ने लोहे की रॉड से पीटा।किसी तरह आरोपियों से बचकर उन्होंने विपिन सिंह को फोन किया। विपिन अपने साथ राहुल को लेकर पहुंचे तो आरोपियों ने उन दोनों पर भी रॉड से हमला कर दिया। इस दौरान उनके अलावा राहुल और विपिन को गंभीर चोटें आईं। आरोपियों ने जान से मारने की धमकी दी। सुधीर ने अपने पिता के लाइसेंसी असलहे को तानकर भी धमकी दी। सीओ सिटी अरुण कुमार नौहवार ने बताया कि तहरीर के आधार पर चार नामजद व अज्ञात आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। प्रकरण की जांच कर कार्रवाई की जाएगी।