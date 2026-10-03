Ambedkar Nagar News: एथलेटिक्स व कबड्डी के लिए 16 खिलाड़ियों का चयन

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100 मीटर दौड़ में आयुष शर्मा, 200 मीटर में संदेश और 400 मीटर में सुमित मौर्य का चयन हुआ। 800 व 1500 मीटर में भूपेंद्र राव और 3000 मीटर दौड़ में हिमांशु चुने गए। गोला फेंक में सूरज कुमार, भाला फेंक में दिव्यांशु पांडेय, लंबी कूद में अभिषेक कुमार और ऊंची कूद में आबिद अकरम का चयन किया गया। पैदल चाल के लिए अजीत को चुना गया।पंडित दीनदयाल उपाध्याय जन्मशताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में सीनियर पुरुष कबड्डी का भी जिला स्तरीय ट्रायल हुआ। इसमें त्रिभुवन, आदर्श यादव, अनुराग वर्मा, अभिषेक यादव, अरिदमन सिंह और शुभम यादव का चयन हुआ।जिला क्रीड़ा अधिकारी डॉ. मंजूर आलम अंसारी ने बताया कि दोनों खेलों के मंडलीय ट्रायल सोमवार को दोपहर दो बजे अयोध्या में होंगे। एथलेटिक्स की प्रदेश स्तरीय प्रतियोगिता सात व आठ अक्तूबर को सैफई, इटावा और कबड्डी प्रतियोगिता आठ से 10 अक्तूबर तक गोरखपुर में होगी।