Ambedkar Nagar News: हाईवे पर निर्माणाधीन पुल से लाखों की सामग्री पार
लखनऊ ब्यूरो
Updated Thu, 03 Sep 2026 10:32 PM IST
Updated Thu, 03 Sep 2026 10:32 PM IST
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अंबेडकरनगर। अकबरपुर-जौनपुर मार्ग पर निर्माणाधीन पुल की कार्यदायी संस्था का लगभग 2.40 लाख रुपये मूल्य का लोहे उपकरण चोरी कर ले गए। ठेकेदार शैलेंद्र सिंह ने चोरी की घटना की जानकारी होने के बाद कोतवाली पुलिस को तहरीर दी है, लेकिन छह दिन बीत जाने के बाद भी प्राथमिकी दर्ज नहीं की गई है।
सुल्तानपुर के अखंडनगर के धर्मापुर निवासी शैलेंद्र सिंह अंबेडकरनगर-जौनपुर मार्ग पर अकबरपुर के तक्षशिला इंटर कॉलेज के सामने निर्माणाधीन हाईवे पर पुल का निर्माण कार्य करा रहे हैं। गोदाम और निर्माण स्थल के बाहर पुल निर्माण में सहायक लोहे के पाइप, प्लेट व अन्य सामग्री रखी हुई थी। आरोप है कि 27 और 28 अगस्त की रात अज्ञात चोरों ने 1740 किलो के 30 लोहे के पाइप, 180 किलो के 60 पाइप, 1020 किलो के 60 पीस वर्टिकल पाइप और 480 किलो के 160 पीस बेस जैक चोरी कर लिए।
ठेकेदार ने चोरी हुई सामग्री की कीमत लगभग दो लाख 40 हजार रुपये बताई है। चोरी की रात शैलेंद्र सुल्तानपुर में थे। गोदाम पर दो चौकीदार मौजूद थे, लेकिन वे चोरों को रोकने में नाकाम रहे। घटना के बाद से दोनों चौकीदार भी गोदाम से गायब हैं। इंस्पेक्टर संतोष सिंह ने बताया कि तहरीर पर जांच की जा रही है, प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी।
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सुल्तानपुर के अखंडनगर के धर्मापुर निवासी शैलेंद्र सिंह अंबेडकरनगर-जौनपुर मार्ग पर अकबरपुर के तक्षशिला इंटर कॉलेज के सामने निर्माणाधीन हाईवे पर पुल का निर्माण कार्य करा रहे हैं। गोदाम और निर्माण स्थल के बाहर पुल निर्माण में सहायक लोहे के पाइप, प्लेट व अन्य सामग्री रखी हुई थी। आरोप है कि 27 और 28 अगस्त की रात अज्ञात चोरों ने 1740 किलो के 30 लोहे के पाइप, 180 किलो के 60 पाइप, 1020 किलो के 60 पीस वर्टिकल पाइप और 480 किलो के 160 पीस बेस जैक चोरी कर लिए।
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ठेकेदार ने चोरी हुई सामग्री की कीमत लगभग दो लाख 40 हजार रुपये बताई है। चोरी की रात शैलेंद्र सुल्तानपुर में थे। गोदाम पर दो चौकीदार मौजूद थे, लेकिन वे चोरों को रोकने में नाकाम रहे। घटना के बाद से दोनों चौकीदार भी गोदाम से गायब हैं। इंस्पेक्टर संतोष सिंह ने बताया कि तहरीर पर जांच की जा रही है, प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी।
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