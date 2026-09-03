Ambedkar Nagar News: स्वाइन फ्लू को लेकर मेडिकल कॉलेज अलर्ट
लखनऊ ब्यूरो
Updated Thu, 03 Sep 2026 10:30 PM IST
Updated Thu, 03 Sep 2026 10:30 PM IST
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अंबेडकरनगर। प्रदेश के अलग-अलग जिलों में स्वाइन फ्लू के मरीज सामने आने के बाद अंबेडकरनगर में भी स्वास्थ्य विभाग ने निगरानी और उपचार की तैयारी तेज कर दी है। महामाया राजकीय एलोपैथिक मेडिकल कॉलेज में स्वाइन फ्लू के संभावित मरीजों के लिए 30 बेड का वार्ड आरक्षित किया गया है, जिसमें 15 बेड पूरी तरह तैयार हैं। हालांकि मेडिकल कॉलेज में जांच की मशीन उपलब्ध होने के बावजूद किट नहीं होने से फिलहाल स्वाइन फ्लू की जांच नहीं हो पा रही है।
मौसम में बदलाव के साथ वायरल और सांस संबंधी बीमारी के मरीज बढ़ रहे हैं। मेडिकल कॉलेज के मेडिसिन विभाग के आचार्य एवं सीएमएस डॉ. ब्रजेश के अनुसार इस समय प्रतिदिन करीब 80 बुखार के मरीज पहुंच रहे हैं। इनमें कुछ मरीजों में स्वाइन फ्लू और इंफ्लुएंजा जैसे लक्षण भी दिखाई देते हैं। फिलहाल लक्षणों के आधार पर उपचार दिया जा रहा है। जांच की सुविधा शुरू नहीं होने के कारण संदिग्ध मरीजों के नमूने लेकर लखनऊ भेजने पड़ रहे हैं। अभी जिले में किसी मरीज में स्वाइन फ्लू की पुष्टि नहीं हुई है।
लैब प्रभारी डॉ. मनोज गुप्ता ने मेडिकल कॉलेज में जांच मशीन पहले से उपलब्ध है, लेकिन किट के अभाव में उसका इस्तेमाल नहीं हो पा रहा है। इसके लिए पत्राचार किया गया है। किट मिलते ही स्थानीय स्तर पर जांच की जाएगी। इससे पहले जिला अस्पताल में भी आठ बेड का वार्ड पहले ही आरक्षित किया जा चुका है।
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मेडिकल कॉलेज के प्रधानाचार्य डॉ. मुकेश यादव ने बताया कि संभावित मरीजों की पहचान को लेकर विशेष निगरानी रखी जा रही है। गंभीर लक्षण वाले मरीजों को चिकित्सकीय निगरानी में रखकर आवश्यक उपचार दिया जाएगा। आपात स्थिति से निपटने के लिए ऑक्सीजन की उपलब्धता पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है।
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मौसम में बदलाव के साथ वायरल और सांस संबंधी बीमारी के मरीज बढ़ रहे हैं। मेडिकल कॉलेज के मेडिसिन विभाग के आचार्य एवं सीएमएस डॉ. ब्रजेश के अनुसार इस समय प्रतिदिन करीब 80 बुखार के मरीज पहुंच रहे हैं। इनमें कुछ मरीजों में स्वाइन फ्लू और इंफ्लुएंजा जैसे लक्षण भी दिखाई देते हैं। फिलहाल लक्षणों के आधार पर उपचार दिया जा रहा है। जांच की सुविधा शुरू नहीं होने के कारण संदिग्ध मरीजों के नमूने लेकर लखनऊ भेजने पड़ रहे हैं। अभी जिले में किसी मरीज में स्वाइन फ्लू की पुष्टि नहीं हुई है।
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लैब प्रभारी डॉ. मनोज गुप्ता ने मेडिकल कॉलेज में जांच मशीन पहले से उपलब्ध है, लेकिन किट के अभाव में उसका इस्तेमाल नहीं हो पा रहा है। इसके लिए पत्राचार किया गया है। किट मिलते ही स्थानीय स्तर पर जांच की जाएगी। इससे पहले जिला अस्पताल में भी आठ बेड का वार्ड पहले ही आरक्षित किया जा चुका है।
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मेडिकल कॉलेज के प्रधानाचार्य डॉ. मुकेश यादव ने बताया कि संभावित मरीजों की पहचान को लेकर विशेष निगरानी रखी जा रही है। गंभीर लक्षण वाले मरीजों को चिकित्सकीय निगरानी में रखकर आवश्यक उपचार दिया जाएगा। आपात स्थिति से निपटने के लिए ऑक्सीजन की उपलब्धता पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है।