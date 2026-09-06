Ambedkar Nagar News: मोबाइल की दुकान में लगी आग, सामान जला

संजरपुर गांव के निवासी मनोज कुमार के मुताबिक उनकी संजरपुर चौराहे पर जीवनदानी मोबाइल शॉप नाम से मोबाइल की दुकान है। पांच सितंबर को उन्होंने प्रतिदिन की तरह सुबह दुकान खोली और रात करीब आठ बजे दुकान बंद करने के बाद 300 मीटर दूर अपने घर चले गए। रात नौ बजे के करीब स्थानीय लोगों ने फोन पर उन्हें दुकान में आग लगने की सूचना दी। जब तक वे दुकान पर पहुंचे, तब तक आग पूरी दुकान को अपनी चपेट में ले चुकी थी।स्थानीय ग्रामीणों की मदद से आग पर काबू पाया गया। दुकान का शटर खोलकर देख तो लाखों रुपये के मोबाइल और अन्य सामान जल चुके थे। सूचना पर पहुंची 112 पुलिस टीम ने घटनास्थल का जायजा लिया। आग लगने का अंदेशा शाॅर्ट सर्किट से जताया जा रहा है। थानाध्यक्ष अभिषेक त्रिपाठी ने बताया कि तहरीर मिल गई है और आग लगने के कारणों की जांच कराई जा रही है।