Ambedkar Nagar News: मोबाइल की दुकान में लगी आग, सामान जला
लखनऊ ब्यूरो
Updated Sun, 06 Sep 2026 10:42 PM IST
Updated Sun, 06 Sep 2026 10:42 PM IST
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हजपुरा। सम्मनपुर क्षेत्र में एक मोबाइल शॉप में शनिवार देर रात आग लगने से लाखों रुपये के मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक सामान जलकर राख हो गए।
संजरपुर गांव के निवासी मनोज कुमार के मुताबिक उनकी संजरपुर चौराहे पर जीवनदानी मोबाइल शॉप नाम से मोबाइल की दुकान है। पांच सितंबर को उन्होंने प्रतिदिन की तरह सुबह दुकान खोली और रात करीब आठ बजे दुकान बंद करने के बाद 300 मीटर दूर अपने घर चले गए। रात नौ बजे के करीब स्थानीय लोगों ने फोन पर उन्हें दुकान में आग लगने की सूचना दी। जब तक वे दुकान पर पहुंचे, तब तक आग पूरी दुकान को अपनी चपेट में ले चुकी थी।
स्थानीय ग्रामीणों की मदद से आग पर काबू पाया गया। दुकान का शटर खोलकर देख तो लाखों रुपये के मोबाइल और अन्य सामान जल चुके थे। सूचना पर पहुंची 112 पुलिस टीम ने घटनास्थल का जायजा लिया। आग लगने का अंदेशा शाॅर्ट सर्किट से जताया जा रहा है। थानाध्यक्ष अभिषेक त्रिपाठी ने बताया कि तहरीर मिल गई है और आग लगने के कारणों की जांच कराई जा रही है।
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संजरपुर गांव के निवासी मनोज कुमार के मुताबिक उनकी संजरपुर चौराहे पर जीवनदानी मोबाइल शॉप नाम से मोबाइल की दुकान है। पांच सितंबर को उन्होंने प्रतिदिन की तरह सुबह दुकान खोली और रात करीब आठ बजे दुकान बंद करने के बाद 300 मीटर दूर अपने घर चले गए। रात नौ बजे के करीब स्थानीय लोगों ने फोन पर उन्हें दुकान में आग लगने की सूचना दी। जब तक वे दुकान पर पहुंचे, तब तक आग पूरी दुकान को अपनी चपेट में ले चुकी थी।
स्थानीय ग्रामीणों की मदद से आग पर काबू पाया गया। दुकान का शटर खोलकर देख तो लाखों रुपये के मोबाइल और अन्य सामान जल चुके थे। सूचना पर पहुंची 112 पुलिस टीम ने घटनास्थल का जायजा लिया। आग लगने का अंदेशा शाॅर्ट सर्किट से जताया जा रहा है। थानाध्यक्ष अभिषेक त्रिपाठी ने बताया कि तहरीर मिल गई है और आग लगने के कारणों की जांच कराई जा रही है।
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