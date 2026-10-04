Ambedkar Nagar News: सैर पर निकले बुजुर्ग की सड़क हादसे में मौत

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ममरेजपुर निवासी नवीन ने बताया कि उनके पिता लालजी त्रिपाठी किसान थे और घर पर ही रहते थे। रविवार सुबह करीब छह बजे वह रोज की तरह टहलने निकले थे। हरीनगर चौराहे के पास पीछे से आए अज्ञात वाहन ने उन्हें टक्कर मार दी। टक्कर लगने से वह उछलकर सड़क पर दूर जा गिरे। उनके सिर समेत शरीर के कई हिस्सों में गंभीर चोटें आईं। आसपास मौजूद लोगों ने घटना की सूचना परिजनों को दी। परिजन उन्हें तत्काल मेडिकल कॉलेज ले गए, लेकिन उनकी जान नहीं बच सकी।लालजी त्रिपाठी की मौत की खबर मिलते ही परिवार में मातम पसर गया। उनकी पत्नी इसरावती देवी सेवानिवृत्त शिक्षिका हैं। पति की मौत की जानकारी मिलते ही वह अचेत हो गईं। मृतक के तीन बेटे हैं। बड़ा बेटा नवीन टांडा बिजलीघर में एसएसओ हैं। दूसरे बेटे अमित कासगंज के सरकारी विद्यालय में शिक्षक हैं, जबकि सबसे छोटे बेटे अतुल गाजियाबाद में इंजीनियर हैं।वाहन की टक्कर से नगर पंचायत कर्मी घायलजलालपुर। नगर पालिका परिषद जलालपुर के कर्मचारी राणा उदय सिंह शनिवार रात अज्ञात वाहन की टक्कर से गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसा जलालपुर-मालीपुर मार्ग पर मंगल मैरिज हाल से करीब 200 मीटर आगे हुआ। हालत गंभीर होने पर चिकित्सकों ने उन्हें लखनऊ रेफर कर दिया। मालीपुर निवासी उनकी बहन प्रीति सिंह ने बताया कि राणा उदय सिंह शनिवार रात करीब 10:30 बजे बाइक से घर लौट रहे थे। इसी दौरान मालीपुर की ओर जा रहे तेज रफ्तार वाहन ने उनकी बाइक में टक्कर मार दी। टक्कर के बाद बाइक सड़क किनारे लगे विद्युत पोल से जा भिड़ी। हेलमेट नहीं लगाए होने के कारण राणा उदय सिंह के सिर समेत शरीर में गंभीर चोटें आईं। स्थानीय लोगों की मदद से उन्हें जलालपुर के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। प्राथमिक उपचार के बाद हालत नाजुक होने पर चिकित्सकों ने लखनऊ रेफर कर दिया। इंस्पेक्टर अजय प्रताप सिंह यादव ने बताया कि तहरीर मिलने पर जांच के बाद प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी।