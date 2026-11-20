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हादसे में वह गंभीर रूप से घायल हो गया। सूचना पर पहुंचे परिजन उसे सीएचसी नगपुर ले गए जहां प्राथमिक उपचार के बाद हालत गंभीर देखते हुए जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। बृजेश के चाचा विकास यादव ने बताया कि भतीजे का वर्ष 2022 में अग्निवीर के तहत सेना में चयन हुआ था। वर्तमान में उसकी ड्यूटी जम्मू में थी। विज्ञापन

वह 12 नवंबर को छुट्टी लेकर घर आया था। जल्द ही उसकी ड्यूटी असम में लगने वाली थी। हादसे के बाद परिवार में चिंता का माहौल है। कोतवाली प्रभारी अजय प्रताप सिंह यादव ने बताया कि अभी कोई शिकायत पत्र नहीं मिली है। (संवाद) हादसे में वह गंभीर रूप से घायल हो गया। सूचना पर पहुंचे परिजन उसे सीएचसी नगपुर ले गए जहां प्राथमिक उपचार के बाद हालत गंभीर देखते हुए जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। बृजेश के चाचा विकास यादव ने बताया कि भतीजे का वर्ष 2022 में अग्निवीर के तहत सेना में चयन हुआ था। वर्तमान में उसकी ड्यूटी जम्मू में थी।वह 12 नवंबर को छुट्टी लेकर घर आया था। जल्द ही उसकी ड्यूटी असम में लगने वाली थी। हादसे के बाद परिवार में चिंता का माहौल है। कोतवाली प्रभारी अजय प्रताप सिंह यादव ने बताया कि अभी कोई शिकायत पत्र नहीं मिली है। (संवाद)

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जलालपुर। कोतवाली क्षेत्र के नगपुर-कंजा के पास शुक्रवार शाम अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक सवार अग्निवीर गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल की पहचान जैतपुर थाना क्षेत्र के बसहा निवासी बृजेश यादव 24 के रूप में हुई। परिजनों के मुताबिक, बृजेश यादव मालीपुर में रिश्तेदारी से लौटे थे शाम करीब 5:30 बजे नगपुर कंजा के पास किसी अज्ञात वाहन ने उसे टक्कर मार दी।