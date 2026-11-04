Ambedkar Nagar News: महिला प्रसाधन के नल से पानी भरकर पिलाने का आरोप

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प्रशिक्षण केंद्र के आठ कमरों में 320 कार्मिकों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। पहली टीम का प्रशिक्षण पूरा हो चुका है, जबकि दूसरी टीम का प्रशिक्षण चल रहा है। इसके बाद तीसरी टीम को प्रशिक्षण दिया जाएगा। गौरतलब है कि पहली टीम के प्रशिक्षण के पहले दिन भी अव्यवस्थाओं को लेकर कार्मिकों ने नाराजगी जताई थी। मामला कार्य बहिष्कार तक पहुंच गया था। जिलाधिकारी ईशा प्रिया के निर्देश पर एसडीएम विकास यादव और तहसीलदार रवीश कुमार यादव ने व्यवस्थाएं दुरुस्त कराने के निर्देश दिए थे।मामले में तहसीलदार रवीश कुमार ने आरोपों को प्रशिक्षण बाधित करने की कोशिश बताया। उनका कहना है कि एक प्रगणक ने सफाईकर्मी से पानी भरवाकर वीडियो बनाया और उसे वायरल कर दिया। मामले की जांच कराई जा रही है। दोषी मिलने पर विधिक कार्रवाई की जाएगी।वहीं, संबंधित कैटरर्स के दिनेश यादव ने बताया कि भोजन निर्धारित सूची के अनुसार दिया जा रहा है। पीने के लिए आरओ प्लांट का पानी उपलब्ध कराया जाता है। हालांकि, वीडियो वायरल होने के बाद कार्मिकों में नाराजगी है।