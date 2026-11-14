Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Ambedkar Nagar News ›   72 coach display boards will be installed at the railway station.

Ambedkar Nagar News: रेलवे स्टेशन पर लगेंगे 72 कोच डिस्प्ले बोर्ड

Sat, 14 Nov 2026 10:38 PM IST
लखनऊ ब्यूरो
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Sat, 14 Nov 2026 10:38 PM IST
विज्ञापन
72 coach display boards will be installed at the railway station.
अंबेडकरनगर। अकबरपुर रेलवे स्टेशन पर यात्रियों को ट्रेनों के कोच ढूंढने में आसानी होगी। इसके लिए प्लेटफॉर्म पर 72 कोच डिस्प्ले बोर्ड लगाए जाएंगे। रेलवे अधिकारियों के अनुसार प्लेटफॉर्म नंबर एक, दो, तीन और चार पर बोर्ड लगाए जाएंगे। एक प्लेटफॉर्म पर 24 कोच डिस्प्ले बोर्ड लगेंगे। इससे यात्रियों को ट्रेनों के कोच ढूंढने में परेशानी नहीं होगी।
विज्ञापन

अकबरपुर में लंबी दूरी की ट्रेनों का आवागमन ज्यादा रहता है। ऐसे में इन ट्रेनों में सफर करने वाले यात्रियों को ट्रेन के कोच ढूढ़ने के लिए इधर-उधर भटकना पड़ता है। अब इलेक्ट्रिक कोच डिस्प्ले बोर्ड से दूर से ही ट्रेन के कोच का पता चल सकेगा। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत अकबरपुर जंक्शन का पुनर्विकास और आधुनिकीकरण का कार्य चल रहा है। इसी के तहत इन कोच डिस्प्ले को लगाया जाना है। इसके लिए रेलटेल कंपनी को कार्य कराने का जिम्मा दिया है। कार्यदायी संस्था की ओर से प्लेटफॉर्म एक और दो पर वायर डालने के लिए नाली बनाने की शुरू भी की गई है।
विज्ञापन


अगले माह से मिलेगी सुविधा
यात्रियों की सुविधा को देखते हुए रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर 72 कोच डिस्प्ले बोर्ड लगाए जाएंगे। दिसंबर माह में यात्रियों को सुविधा मिलनी शुरू हो जाएगी।
विज्ञापन
विज्ञापन


-दिलीप कुमार मौर्या, सीनियर सेक्शन इंजीनियर, टेलीकॉम, रेलवे
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

Followed