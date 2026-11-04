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Ambedkar Nagar News: अंबेडकरनगर प्रीमियर लीग के ट्रायल में 200 खिलाड़ियों ने दिखाया दम

Wed, 04 Nov 2026 10:39 PM IST
लखनऊ ब्यूरो
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Wed, 04 Nov 2026 10:39 PM IST
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200 players showcase their skills at the Ambedkar Nagar Premier League trials
राजेसुल्तानपुर। न्यौरी ग्राउंड पर बुधवार को अंबेडकरनगर प्रीमियर लीग के लिए हुए ट्रायल में प्रदेश के विभिन्न जिलों से आए करीब 200 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। पूर्व क्रिकेटर फैयाज फारूकी ने कहा कि यह लीग ग्रामीण क्षेत्रों की प्रतिभाओं को आगे बढ़ने का मंच देगी। बृहस्पतिवार को भी खिलाड़ियों का ट्रायल होगा।
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उन्होंने बताया कि आईपीएल की तर्ज पर आयोजित होने वाले टूर्नामेंट में 10 टीमें हिस्सा लेंगी। ट्रायल में चयनित खिलाड़ियों की 15 नवंबर को मेगा नीलामी होगी। इसमें टीमों के मालिक बोली लगाकर खिलाड़ियों को अपनी टीम में शामिल करेंगे। टूर्नामेंट दिसंबर के पहले सप्ताह में होगा। विजेता टीम को डेढ़ लाख और उपविजेता को एक लाख रुपये का पुरस्कार दिया जाएगा।
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आयोजकों के मुताबिक, तैयारियां लगभग पूरी हैं। कुछ क्रिकेट मैदानों का काम बाकी है, जिसे समय से पूरा कर लिया जाएगा। इस दौरान अब्दुल माबूद फारूकी, कासिम फारूकी, डॉ. आसिम अबूजर फारूकी, मुख्य कोच राहुल सिंह, बंटी तिवारी, राघवेंद्र प्रताप सिंह उर्फ बब्बन सिंह, नरेंद्र हिरवानी, चयनकर्ता अभिमन्यु शर्मा व मयंक कुमार उपस्थित रहे।
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