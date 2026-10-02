Prayagraj News: मारपीट में घायल महिला की मौत, शव घर पहुंचते ही हंगामा

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मृतक महिला का नाम सवारी देवी था। उनका पीजीआई लखनऊ में इलाज चल रहा था। बुधवार देर रात शव घर पहुंचा तो परिजनों ने अंतिम संस्कार करने से इन्कार कर दिया। उन्होंने आरोपियों के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी में और धाराएं बढ़ाने की मांग की। साथ ही आरोपी के मकान पर बुलडोजर चलाने की भी मांग की।जानकारी मिलते ही प्रभारी निरीक्षक पंकज सिंह पुलिस टीम और पीएसी बल के साथ मौके पर पहुंचे। उन्होंने परिजनों को काफी देर तक समझाया-बुझाया। पुलिस ने मुकदमे में धारा बढ़ाने का आश्वासन दिया। इसके बाद परिजन अंतिम संस्कार के लिए राजी हुए। प्रभारी निरीक्षक पंकज सिंह ने बताया कि परिजनों की मांग पर पहले से दर्ज मुकदमे में धारा 304 बढ़ा दी गई है। बृहस्पतिवार को छतनाग घाट पर शव का अंतिम संस्कार किया गया।