Prayagraj News: सीलन से कच्चे मकान की दीवारें गिरीं, बाल-बाल बचे लोग
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Mon, 07 Sep 2026 02:07 AM IST
Updated Mon, 07 Sep 2026 02:07 AM IST
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बहरिया के झलियाही के राम आसरे और हरिलाल यादव के मकान की दीवारें भरभराकर गिर गईं। हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ है। मकान गिरने से मवेशियों का चारा और गृहस्थी का सामान मलबे में दब गया। इससे दोनों परिवारों को काफी नुकसान हुआ है।
बारिश से लगातार सीलन रहने से दीवारें कमजोर हो गई थीं। इसी वजह से मकान की दीवारें अचानक गिर गईं। घटना के बाद परिवार के लोगों ने ग्रामीणों की मदद से मलबा हटाकर दबे सामान को निकालने का प्रयास किया। ग्रामीणों का कहना है कि बारिश के बाद गांव में कई कच्चे मकानों की हालत खराब हो गई है। उन्होंने प्रशासन से मौके पर पहुंचकर नुकसान का आकलन कराने और पीड़ित परिवारों को आर्थिक सहायता दिलाने की मांग की है।
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बारिश से लगातार सीलन रहने से दीवारें कमजोर हो गई थीं। इसी वजह से मकान की दीवारें अचानक गिर गईं। घटना के बाद परिवार के लोगों ने ग्रामीणों की मदद से मलबा हटाकर दबे सामान को निकालने का प्रयास किया। ग्रामीणों का कहना है कि बारिश के बाद गांव में कई कच्चे मकानों की हालत खराब हो गई है। उन्होंने प्रशासन से मौके पर पहुंचकर नुकसान का आकलन कराने और पीड़ित परिवारों को आर्थिक सहायता दिलाने की मांग की है।
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