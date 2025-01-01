Prayagraj News: उमेश पाल की पत्नी जया बनीं ओबीसी मोर्चा की प्रदेश मंत्री

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दिवंगत उमेश पाल की पत्नी जया पाल को भाजपा पिछड़ा वर्ग मोर्चा (ओबीसी मोर्चा) में प्रदेश मंत्री का दायित्व सौंपा गया है। वहीं, नैनी की निवासी पूजा बिंद को भी प्रदेश मंत्री का पद किया गया है। महिला मोर्चा की प्रदेश टीम में प्रयागराज निवासी व पूर्व सदस्य राज्य महिला आयोग अनीता सिंह को प्रदेश महामंत्री की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई।ओबीसी मोर्चा की प्रदेश टीम में जगह बनाने वालीं पूजा बिंद इससे पहले प्रांतीय परिषद व संगठन के विभिन्न अभियानों में सक्रिय भागीदारी कर चुकी हैं। वहीं, दिवंगत उमेश पाल की पत्नी जया पाल पिछले कई महीनों से संगठन में सक्रिय भूमिका में हैंं जिसको देखते हुए और जातीय समीकरण को साधते हुए उन्हें ओबीसी मोर्चा में प्रदेश टीम में स्थान मिला।महिला मोर्चा की प्रदेश महामंत्री अनीता सिंह इससे पहले राज्य महिला आयोग की सदस्य व महिला मोर्चा काशी क्षेत्र के अध्यक्ष पद पर रह चुकी हैं। भाजपा काशी क्षेत्र उपाध्यक्ष अवधेश चंद्र गुप्ता, महानगर अध्यक्ष संजय गुप्ता, ओबीसी मोर्चा महानगर प्रभारी मनोज कुशवाहा, डॉ शैलेश पांडेय, आनंद सोनकर, अनुज कुशवाहा, विजय श्रीवास्तव, अजय सिंह, विवेक मिश्रा, पवन श्रीवास्तव, अनिल केसरवानी, प्रमोद मोदी, आनंद जायसवाल आदि ने बधाई दी।बाबूलाल भंवरा को प्रदेश उपाध्यक्ष की जिम्मेदारीबसपा से विधायक रहे और अब भाजपा के सदस्य बाबूलाल भंवरा को भाजपा अनुसूचित मोर्चा का प्रदेश उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। काशी क्षेत्र अनुसूचित मोर्चा के उपाध्यक्ष कमलेश जाटव को प्रदेश महामंत्री पद का दायित्व सौंपा गया है। वहीं, अनुसूचित जनजाति मोर्चा के प्रयागराज महानगर अध्यक्ष राजेश गोंड को प्रदेश कार्यालय मंत्री अनुसूचित जनजाति मोर्चा की जिम्मेदारी सौंपी गई है।