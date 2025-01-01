Prayagraj News: गांवों में घुसा टोंस नदी का पानी

विज्ञापन

टोंस नदी का पानी बढ़ने से इसौट, पताई, शाहपुर समेत कई गांवों में पानी घुस गया है। मुख्य मार्गों से संपर्क टूट गया है और आवागमन बाधित है। रविवार से फसलें जलमग्न हो गई हैं और रास्ते डूब गए हैं। कई घरों के दरवाजों तक पानी पहुंचने से लोग छतों पर शरण ले रहे हैं। वाहनों की आवाजाही ठप है। ग्रामीणों को दैनिक खाद्य सामग्री और पशु चारे का गंभीर संकट है। लोग नावों से आवागमन कर रहे हैं। ग्रामीणों ने प्रशासन से तत्काल राहत कार्य, सुरक्षित स्थानों पर स्थानांतरण और नाविकों की तैनाती की मांग की है।