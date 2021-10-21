फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Prayagraj News ›   Three officers summoned over failure to take action against corrupt officials.

Prayagraj News: भ्रष्ट अधिकारियों पर कार्रवाई नहीं होने के मामले में तीन अफसर तलब

Fri, 02 Oct 2026 02:08 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Fri, 02 Oct 2026 02:08 AM IST
विज्ञापन
Three officers summoned over failure to take action against corrupt officials.
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई में देरी और शासन की ओर से समान निर्देश प्रस्तुत करने पर नाराजगी जताई है। मुख्य न्यायाधीश अरुण भंसाली और न्यायमूर्ति क्षितिज शैलेंद्र की खंडपीठ ने राजस्व विभाग के विशेष सचिव अरुण प्रकाश, संयुक्त सचिव धर्मेंद्र कुमार पाठक और मैनपुरी के जिलाधिकारी को अगली सुनवाई पर व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने का आदेश दिया है।
विज्ञापन


प्रवीन कुमार की ओर से दायर जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान कोर्ट ने पाया कि 30 सितंबर के निर्देशों में एक सितंबर के पिछले आदेश को बदलने के अलावा कोई खास परिवर्तन नहीं किया गया है। कोर्ट ने टिप्पणी की कि निर्देश देने और निर्णय लेने की प्रक्रिया में शामिल अधिकारी उन लोगों के साथ मिले हुए प्रतीत होते हैं, जिनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है।
विज्ञापन

हाईकोर्ट ने विशेष सचिव की ओर से बिना सोच-विचार के निर्देश देने और भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने में संबंधित अधिकारियों की अनिच्छा पर भी नाराजगी जताई। इससे पहले कोर्ट ने संबंधित मामलों में आवश्यक कार्रवाई पूरी कर आदेश प्रस्तुत करने का निर्देश दिया था। मामले की अगली सुनवाई दो नवंबर को होगी।
विज्ञापन
विज्ञापन

याची अधिवक्ता नरेंद्र कुमार ने बताया कि मैनपुरी के तहसील भोगाव का मामला है। ग्राम सभा की कई एकड़ जमीन का नेचर बदलने का आरोप कई अधिकारियों पर लगा है। मामले में कमिश्नर ने जांच कराई तो कई अधिकारी दोषी पाए गए थे। इन पर कार्रवाई न होने पर हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई है। कोर्ट की ओर से जानकारी मांगने पर कोर्ट को गुमराह किया जा रहा था। इस पर कोर्ट ने अधिकारियों को तलब किया है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed